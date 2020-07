Survivor’da haftanın dokunulmazlık ödülü sahibini buldu… Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da dün akşam oynanan 2. dokunulmazlık sonrasında bir eleme adayı daha belli oldu. Survivor'un son bölümünde dokunulmazlık oyununda Barış ve Sercan'ın karşılaşması nefes kesen anları ekranlara getirdi. Barış ve Cemal Can mücadelesinde ise Cemal Can rakibi Barış'ı 5 1 yenerek dokunulmazlığı kazandı.

Survivor 2020’de büyük finale doğru geri sayım devam ederken dokunulmazlık ödülü kazananları ve eleme adayları büyük merak konusu oluyor.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, eleme adayı olarak Berkan’ın ismini söylemişti. Survivor’da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can konseyde ikinci eleme adayı olarak Sercan’ın ismini verdi. Haftanın eleme adayları eleme adayları Berkan ve Sercan oldu.