Survivor’da haftanın iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Cemal Can ile Danla Bilic arasında duygusal konuşma!

Survivor'ın bu akşamki iletişim ödülü oyunu izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Her hafta yapılan iletişim ödülü oyununda Ünlüler ile Gönüllüler takımları sevdikleriyle görüşebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki Survivor'da bu akşam iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Haftanın en önemli ödüllerinden olan iletişim ödülünde bu akşam kıyasıya bir mücadele vardı. İki takım yarışmacıları da iletişimi kazanabilmek için parkurlarda var gücüyle mücadele etti. Acun Ilıcalı, Survivor’da bu akşam Ünlüler takımının kazanması durumunda WhatsApp uygulamasından yarışmacıların 5 arkadaşıyla grup kurarak 10 dakika sohbet edebileceğini açıkaldı. Gönüllülerin kazanması durumunda ise mesajlaşma şansı olduğu açıklandı. İşte Survivor 2020’de haftanın iletişim öldülünü kazanan takım…

SURVİVOR’DA İLETİŞİMİ KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam iletişim ödülü oyunu nefesleri kesti. Her hafta yapılan iletişim ödülü oyununda bu hafta kazanan takım Gönlüllüler oldu. Gönüllüler ekibi iletişim ödülünü kazanarak arkadaşlarıyla mesajlaşma fırsatı yakalamış oldu.

CEMAL CAN İLE DANLA BİLİC BULUŞTU!

Uzun süredir iletişim ödülünü kazanarak arkadaşı Danla Bilic ile konuşmak isteyen Cemal Can sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. İletişim ödülünü kazanan Cemal Can, ünlü Youtuber Danla Bilic ile mesajlaşarak hasret giderdi. Danla Bilic, duygusal anlar yaşayan yarışmacıya moral vererek destek oldu.



ACUN’DAN BARIŞ’A BASKET ATIŞI TEKLİFİ

Acun Ilıcalı, iletişim ödülü sonrasında, eskiden Andolu Efes’te basketbol oynamış olan yarışmacı Barış’a 10 şutluk basket atışı teklifinde bulundu. Barış ise seve seve katılacağını dile getirdi.