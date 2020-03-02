Survivor 2020'de haftanın eleme adayı belli oldu. Ada konseyinin yapıldığı gecede oylama sonrasında eleme adayı açıklandı.Dokunulmazlık oyunu sonrasında Ünlüler takımı yarışmayı kaybederek bir kişiye veda etmek zorunda kalmıştı. Peki Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’un 10. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Survivor’ın bu akşamki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve adaya veda edecek ismin hangi takımdan olacağı belirlendi. Yapılan dokunulmazlık yarışmasını Gönüllüler takımı kazanırken Ünlüler takımı aralarından bir kişiye veda etmek zorunda kalmış oldu. Yapılan oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

Survivor’da bu akşam yapılan dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Ünlüler takımından bir kişi eleme adayı oldu. Ada konseyinde düzenlenen oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı Derya Can olarak belirlendi.

“BURADA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI BİLE OLURUM”

Survivor 2020 yeni bölümde yarışmanın renkli yarışmacısı Yasin, yine ilginç açıklamalar yaptı. 1 Mart 2020 Survivor 10. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, lahmacun ödülü için nefes kesen bir mücadeleye girişti. Sonunda ödülü kazanan takım Ünlüler oldu. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, yarışmacılara söz verdi. Her gün farklı bir avatarla ortaya çıkan Yasin, “Survivor 2-3 sene sürse ve bende burada olursan belediye başkan adayı bile olurum” dedi.