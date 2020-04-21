Survivor’da ihraç getiren Yasin Obuz, Barış Murat Yağcı kavgası! Acun Ilıcalı açıklama yaptı…

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler''in son bölümü, olay yaratan görüntülere sahne oldu. İzleyenlerin aklına "diskalifiye mi olacaklar" sorusunu getiren kavga sonrası Acun Ilıcalı, iki fenomen yarışmacı ile ilgili kararını açıkladı.

‘Survivor 2020’nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüne, gönüllüler takımında yaşanan kavga damgasını vurdu. Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Barış’ın ünlüler takımından Mert Öcal’a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, sert şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor’a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Survivor’da Gönüllüler, Yasin’in yüzünden yenildi. En ufak bir tartışmada tansiyonu yükselten Yasin, büyük oyunda da takımını mağlubiyete götürdü. Başarısız olduğu her oyun sonunda agresiflik yapıp hıncını başkalarından çıkaran Yasin, bu büyük ödülde de arkadaşlarını annelerinin yemeklerinden mahrum etti.

“GELMEZSEN ADAM DEĞİLSİN”

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış’ın da takım arkadaşına yönelik “İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin” dediği duyuldu. Kavga sonrası açıklamaları merakla beklenen Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti. “Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım.”

“OYUNUN KALANINDA YARIŞAMAYACAKSINIZ”

“Bunun değelendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem.”

“TANSİYON DÜŞMEZSE DEVREYE GİRERİZ”

“Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek.” Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8’lik skorla ünlüler takımı kazandı.

Tüm Survivor izleyicileri gönüllüler takımındaki Gizem’in bu yarışmaya hangi cesaretle katıldığını sorguluyor. Neredeyse hiçbir oyunda başarılı olamayan Gizem, performans olarak çok zayıf olduğu için gönüllüler takımına da hiç sayı kazandıramıyor. Survivor izleyicileri Yasin’in kendisini toplamasını ve Gizem’in de bir an ônce adadan gitmesini istiyor.