Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da başa baş mücadeleler!

Gün geçtikçe zorlaşan ve zaman zaman yarışmacılar arasında tartışmalara neden olan Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dominik adasındaki heyecan dolu dokunulmazlık oyununda Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele nefesleri kesti. Ada konseyinin yapılacağı gecede dokunulmazlık oyunlarındaki başa baş geçen mücadeleler dikkat çekti. Peki Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’daki yarışmalarda yarışmacıların mücadeleleri izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunlarında yarışmacılar zaman zaman final atışlarında berabere kalabiliyor. Açlıkla mücadele eden Ünlüler takımı son olarak ödül oyununu kazanarak dokunulmazlık oyununa moralli bir şekilde çıktı. Gönüllüler ise Yasin’in yakaladığı balıklar ile dokunulmazlık yarışı öncesinde enerji depoladı. Peki Survivor’da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor’da son durum…

SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının bu akşamki bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunlarda yemek ödülü oyununu Ünlüler takımı kazandı. Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

YARIŞMADA BAŞA BAŞ MÜCADELELER

Ada konseyi öncesinde yemek ödülü için mücadele eden yarışmacılar arasında başa baş mücadeleler dikkat çekti. Oyunun bir etabında Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Ardahan eşleşti. Kadınların yarıştığı kısımda atışları Ersin ve Ardahan yapacaktı. Ardahan atışa önce gelip iki tane küpü devirdi. Fakat Ersin, sonradan yetişip üçünü birden devirdi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Ardahan’ın daha önce küpü devirdiği belirlendi ve puan Gönüllülerin oldu.

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR

Dokunulmazlık oyunlarının tamamlanmasının ardından haftanın ilk eleme adayı bu akşam ada konseyinde belli olacak. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasıyla Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek.

YENİ İSİMLER GELİYOR

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Erman’ın davranışlarından dolayı Survivor’a uygun olmadığı ve diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Fatma’nın da sakatlığı dolayısıyla adadan ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. Survivor’da bu yarışmacıların yerine aday yarışmacılardan takımlara takviye yapılacak.