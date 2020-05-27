Survivor’da iletişim ödülünü kazanan Cemal Can, Danla Bilic ile şifreli konuştu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın önümüzdeki bölümünde Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanıp, arkadaşlarıyla canlı bağlantı yaparak konuşacak. Cemal Can'ın en yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic ile şifreli konuşmaya çalışıp dışarıdan haber almaya çalışması ise dikkat çekti.

Survivor 2020, bugün 89. bölümüyle ekranlara geliyor. İletişim ödülünü kazanan Gönüllüler takımı, 3’er arkadaşıyla görüntülü olarak konuşacak.

GÖNÜLLÜLER 3, ÜNLÜLER 1 ARKADAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Survivor 2020’nin Ramazan Bayramı’na özel ekrana gelen bölümlerde, yarışmacılar üç gün boyunca eğlenceli oyunlar oynadı ve partilere katıldı. Özel bölümlerin ardından ise normal hayata dönen Survivor yarışmacıları, yemek ödülü için sahaya çıkıyor.

Bugün ekranlara gelecek olan son bölümde ise oynanan iletişim oyununu Gönüllüler kazandı. Ödül olarak ise her yarışmacı, üçer arkadaşı ile canlı olarak görüşme hakkı kazandı. Oyun sonrasında ise Nisa’nın ricasını kırmayan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımının da birer arkadaşları ile görüşmelerine izin verdi.

CEMAL CAN ŞİFRELİ KONUŞARAK DIŞARIDAN HABER ALMAYA ÇALIŞTI

Survivor’ın 89. bölüm fragmanında arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar ilginç anlar yaşadı. Arkadaşlarının, “Çok konuşuyorsun, biraz az konuş” dedikleri Evrim’in, “Konuşmazsam sinirlerime hakim olamam” yanıtı herkesi güldürdü.

Cemal Can ise yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaptığı görüşme sırasında dışarıdan şifreli mesajlar aldı.

Diğer yandan milli futbolcu olan Aycan Yanaç’a arkadaşı, “Birisi sana iyi şanslar diledi. Alex de Souza” dedi. Aycan Alex’in mesajını duyunca inanamadı.