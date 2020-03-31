Survivor’da iletişim ödülünü kim kazandı? İşte haftanın iletişim ödülünü kazanan takım!

Survivor'ın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Her hafta oynanan iletişim ödül oyununda bu hafta yarışmacılar parkurda yine zor anlar yaşadı. Ünlüler ile Gönüllüler, arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan iletişim ödülünde kazanan takım ailesiyle mesajlaşma şansını yakaladı. Peki Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?

Her hafta salı akşamı düzenlenen eleme konseyi öncesinde iletişim ödülü oyunu oynanıyor. Bu hafta da iletişim ödülü izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Ailerleri ve arkadaşlarıyla mesajlaşma fırsatı yakalamak isteyen iki takım yarışmacıları parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Peki Survivor’da bu hafta iletişim ödülünü hangi takım kazandı=

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu hafta oynanan iletişim ödülü oyunu yine heyecan dolu anlara neden oldu. Aileleri ve arkadaşlarıyla mesajlaşmak için zorlu parkurlardan geçerek zafere ulaşmak isteyen iki takımdan bu haftanın kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler ekibi aileleriyle mesajlaşarak hasret giderdi.

ACUN ILICALI’DAN WHATSAPP GRUBU MÜJDESİ

Acun Ilıcalı, iletişim ödülleri ile ilgili olarak ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, iletişim ödülünü kazanan ekibe WhatsApp grubu kurma şansı verileceğini açıkladı.