Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da adım adım finale ilerlerken gergin geçen dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayları da belli oluyor. Bayram etkinlikleri nedeniyle bu hafta elemenin ertelendiği Survivor'da ilk eleme adayı belirlendi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor’da heyecan sürüyor. Takımlardaki yarışmacıların yavaş yavaş azaldığı Survivor’da bu hafta dokunulmazlık kadar bayram özel etkinlikleri de damga vurmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında ada konseyinde yarışmacılara bilgiler verdi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda ise gülen taraf gönüllüler takımı oldu. İşte Survivor'da bu akşamki ada konseyinde yaşanan gelişmeler…

SURVİVOR ELEME ADAYI: YUNUS EMRE

Survivor’da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyine giden ünlüler takımı kendi arasında yaptığı oylama sonucunda, eleme adayı olarak geçtiğimiz haftalarda gönüllüler takımında geçen, Yunus Emre’yi eleme adayı olarak belirledi. 4 kişinin yer aldığı ünlüler takımında üç isim Yunus Emre, bir oy Sercan Yıldırım’a çıktı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10’a 5 gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı dokunulmazlığın yanı sıra yemek ödülünü de kazandı.

ACUN SURVİVOR BAYRAM ÖZEL YAYINI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Acun Ilıcalı Survivor bayram özel yayını hakkında detaylar verdi.

Acun Ilıcalı bayramın birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerle anlat bakalım oyunu oynayacak.

Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, “Instagram’da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız” dedi.

Yarışmacıları şaşırtan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip’lerin iddialı şovunu Survivor’a getireceklerini söyledi.