Survivor’da ilk yarı finalist belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da ilk yarı finalist belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da finale kısa bir süre kala ilk yarı finalist canlı yayında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları aradından belli oldu. İlk turda Barış ve Yasin, Berkan ve Cemal Can karşılaştı. Adını üst tura yazdıranlar Barış ve Berkan oldu. Peki Survivor'da ilk yarı finalist kim oldu?

Survivor’da final için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’da yarışmacılar ilk kez canlı yayında parkur yarışına çıktı. Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi. Oyunların sonunda ise finale çıkan isimler arasında beş galibiyete ulaşan isim yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen diğer bir isim ise Cumartesi akşamı oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli olacak.

SURVİVOR İLK YARI FİNALİST: BERKAN

Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.

Berkan: 5 – Barış: 0

SURVİVOR FİNAL YERİ BELLİ OLDU

Survivor’da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport’ta yapılacağını duyurdu.