Survivor’da ilk yarı finalist belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da final için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’da yarışmacılar ilk kez canlı yayında parkur yarışına çıktı. Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi. Oyunların sonunda ise finale çıkan isimler arasında beş galibiyete ulaşan isim yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen diğer bir isim ise Cumartesi akşamı oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli olacak.
SURVİVOR İLK YARI FİNALİST: BERKAN
Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.
Berkan: 5 – Barış: 0
SURVİVOR FİNAL YERİ BELLİ OLDU
Survivor’da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport’ta yapılacağını duyurdu.