Survivor’da kameraman olarak çalışan Alper Baycın’ı öldüren zanlılardan birinin fotoğrafı ortaya çıktı

Geride bıraktığımız akşam TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından duyurulan cinayet haberi sonrasında herkes büyük bir şok ve şaşkınlık yaşamıştı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden ve TV 8’de yayınlanan Survivor ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlılardan birinin görüntüsü ortaya çıktı. Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

ZANLILARDAN BİRİNİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, “Sevgili Alper’imizi haince bir saldırı sonrası Dominik’te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz” ifadelerini kullandı. Uçankuş’un haberine göre, cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlıdan birinin fotoğrafı ortaya çıktı.