Survivor’da kaptanlık ve erzak oyununu kim kazandı? Yeni haftalık takımlar!

Survivor 2020'nin bugünkü (24 Haziran) yeni bölümünde kaptanlık oyunu ve ardından erzak mücadelesi gerçekleştirildi. Yarışmacıların son final bölümü öncesindeki performansları göz dolduruyor. Bu akşam yapılan kaptanlık yarışı sonrasında yeni haftalık takımlar da belli oldu. Peki Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Yeni takımlar nasıl oluştu?

Survivor’da finale yaklaşılırken heyecan da artıyor. Bu akşam ise haftalık yeni takımların belirleneceği yeni takımlar için kaptanlık oyunu ve ardından da erzak mücadelesi yapıldı. Son 7 yarışmacının kaldığı Survivor’da özellikle erzak yarışı nefesleri kesti. Survivor’da bu akşam oynanan oyunların ardından oluşan yeni takımları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020’de bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2020’nin bu akşamki 117. yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununda geçtiğimiz haftalarda da birinci olarak kaptan seçilen Sercan ve Cemal Can bu hafta da birinci oldu ve yeni takımları belirlendi. Yeni takımlar şu şekilde;

Mavi Takım: Cemal Can (Kaptan), Berkan, Nisa, Barış

Kırmızı Takım: Sercan (Kaptan), Elif, Yasin

ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam kaptanlık oyunu sonrasında erzak ödülü için oyun oynandı. Finale adım adım yaklaşılan Survivor’da her geçen gün ödüllerin büyüklüğü de artıyor. Bu akşamki erzak ödülü olarak ise içi dolu buzdolabı olarak açıklandı. İki takımın da nefes kesen mücadelesinde 9-9’a kadar gelen skor ardından bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışı ardından ise Kırmızı Takım son sayıyı almayı başardı ve erzak ödülünün sahibi oldu.