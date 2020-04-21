Survivor’da kavga sonrası ilk açıklamalar! Yasin’den Barış’a: Tahrik ediyor çünkü ona vurup…
Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde Barış ile Yasin kavga sonrasındaki ilk açıklamalarını yaptı. İki ismin kendini savunduğu açıklamaları sayfamızda paylaştığımız videodan izleyebilirsiniz. İşte Survivor’daki Barış Yasin kavgası sonrasındaki ilk açıklamalar…
SURVİVOR’DA KAVGA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR
Geçtiğimiz bölümde Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu akşam Survivor’ın yeni bölümünde iki isim kavga sonrasında ilk açıklamaları yaptı. İşte Barış ve Yasin’in kavga sonrası açıklamaları…