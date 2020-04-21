Survivor’da kavga sonrası ilk açıklamalar! Yasin’den Barış’a: Tahrik ediyor çünkü ona vurup…

Survivor’da kavga sonrası ilk açıklamalar! Yasin’den Barış’a: Tahrik ediyor çünkü ona vurup…

Survivor'ın geçtiğimiz bölümünde Barış ile Yasin'in kavga görüntüleri dkkat çekmişti. İki isim bu akşamki yeni bölümde kavga sonrasındaki ilk açıklamaları yaptı. İşte Barış ve Yasin'den kavga hakkındaki açıklamalar...

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde Barış ile Yasin kavga sonrasındaki ilk açıklamalarını yaptı. İki ismin kendini savunduğu açıklamaları sayfamızda paylaştığımız videodan izleyebilirsiniz. İşte Survivor’daki Barış Yasin kavgası sonrasındaki ilk açıklamalar…

SURVİVOR’DA KAVGA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz bölümde Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu akşam Survivor’ın yeni bölümünde iki isim kavga sonrasında ilk açıklamaları yaptı. İşte Barış ve Yasin’in kavga sonrası açıklamaları…