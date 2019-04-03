Survivor’da kim elendi? İşte adaya veda eden isimler…

Survivor’da kim elendi? İşte adaya veda eden isimler…

Survivor'da son bölümde Yunan takım dokunulmazlığı kaybetmiş ve elenmek üzere 3 aday belirlemişti. SMS oylaması yapıldı. Ve adaya bir kişi veda etti. Peki Survivor son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'da adaya veda eden isim...

Survivor Türkiye Yunanistan’da bir Yunan yarışmacı elendi. Eleme adayları, Tony, Vasilikos ve Spyros olmuştu. Yunan takımda her elemede aday olan Spyros “Kalmak istiyorum” dedi. Takımda sürekli kavga çıkaran isim Tony ise sevdiklerinden oy istedi. Peki Survivor’da kim elendi? İşte merak edilenler…

SURVİVOR’DA ADAYA VEDA EDEN İSİM: VASİLİKOS

Acun: Çok kritik bir konsey. Yeni takımlar oluşacak. İki kaptan belirlenecek. Sonra kaptanlar takımları oluşturacak. Öncesinde Yunan takımdan bir kişi elenecek. Bu senenin en zor gecesi olacak. Onların kaderleri belirlenecek. Survivor’da yenilikler yadırganır ama sonra alışılır. Geçen sene hem Türk hem de Yunan Survivor’ında da bu değişikliği yapmıştık.

Sakis: Önce kimin gideceğini öğreneceğiz. Siyah ve beyaz takım olacaksınız. Yunan takımdan önce bir kişi gidecek. Spyros, Tony ve Vasilikos.

Spyros: Eğer gidersem oyunun en heyecanlı kısmında gitmiş olacağım. Kalmak istiyorum.

Tony: Vicdanım rahat. Hayalini kurduğum yarışmaya geldim. Beni buraya gelmem için seçen herkese minnettarım. Burada her zaman dışarıda olduğum gibi davrandım. Kalmak istiyorum yapabileceğim çok şey var.

Vasilikos: Huzursuzluk, açlık ve özlem beni etkiledi. Son zamanlarda moralim bozuk. Takımlar karışacak. Artık kalmak istiyorum. Karışık olmak ilginç olacak. Umarım kalırım.

Sakis: Oyunun kuralları birazdan birinizin gitmesini söylüyor. Halk bugün kararını verdi. Bu hafta Survivor’a veda eden isim: VASİLİS VASİLİKOS