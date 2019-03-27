Survivor’da kim elendi? İşte adaya veda eden yarışmacı…

Survivor’da kim elendi? İşte adaya veda eden yarışmacı…

Survivor'ın son bölümde büyük bir ödül oyunu oynandı. Bir takım diğerine büyük bir fark attı. Türk takımında kavgalar, tartışmalar bitmek bilmezken bu sene Survivor'da aşk dedikodusu da var. Yunan yarışmacı Katerina Dalaka ile Türk yarışmacı Atakan Işıktutan'ın yakınlaşması dikkat çekiyor. Haftasonu dokunulmazlık oyununu Türk takım kazanmıştı bu nedenle Yunan yarışmacılardan biri elendi. Peki Survivor son bölümde kim elendi? İşte adaya veda eden yarışmacı...

Survivor’da Atakan ile Katerina Dalaka arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Türk takımında kızlar son bölümde, kendi aralarında bu yakınlaşmayı konuştu. Melisa, Dalaka’nın geçen yıl Survivor’da iki araba kazandığını eğer bu sene kazanırsa Atakan’a armağan edeceğini söyledi. Bu durum kızlar arasında şaşkınlık yarattı.

SURVİVOR’DA ADAYA VEDA EDEN İSİM: PATRİCK OGUNSOTO

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Survivor’da ödüller büyüyor. Kazanan takım kahvaltı edecek. Kahvaltıda bir kuş sütü eksik.

Türkiye: 10 Yunanistan: 5

Son oyunda Hikmet ile Vasilikos karşı karşıya geldi. Hikmet oyunu aldıktan sonra “Kimse benim performansıma laf edemez!” diye bağırdı. Bunun üzerine Yusuf “Kime diyorsun, gel yüzüme söyle” diye tepki gösterdi. Hikmet “Ben senin yarıştığın kişiden önce geldim. Yok iyi sürünemiyorsun, yok parkurda hızlı değilsin. Oyuna çıkmadan önce bana öyle şeyler söylemeyin.” dedi. Yusuf ise “Kimse onun performansı kötü demedi” şeklinde konuştu. Takım oyunu kazandı ama sevinemedi tartışma uzun süre devam etti.

Murat: Neden tartıştınız?

Hikmet: Ben birlik içinde olalım diyorum. Bana yarıştan önce Yusuf arkadaşımızı “Sen sürünmede yavaşsın ben çıkabilirim dedi.” Bana öyle söylediğinde sinirlendim.

Yusuf: Ben kendisine gerekli açıklamayı yaptım. Kimseye performansın kötü demem. Kendim ile ilgili su parkurunda iddialı değilim beni seçerlerse oynarım dedim. Fikrimi söyledim, takıldığı şeyi komik buluyorum.

SURVİVOR’DA ADAYA VEDA EDEN İSİM: PATRİCK OGUNSOTO

Sakis: Bu akşam kimin veda edeceğini öğreneceğiz. Tony, Patrick ve Spyros aday.

Tony: Çıkacak her türlü sonuç kabulüm.

Patrick: Eğer ben gideceksem kaderimmiş derim. Her karara saygı duyuyorum.

Spyros: 4.kez bu pozisyonda bulunuyorum ve ilk defa kimin gideceğini tahmin edemiyorum.

Sakis: Elenen isim Patrick Ogunsoto