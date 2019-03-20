Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 2019’da elenen isim…

Seyirciler merakla araştırıyor "Survivor'da kim elendi?". Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takım, kadın ve erkek yarışmacıların eşit olması adına erkeklerden elenmek üzere 3 isim belirlemişti. Adaylar Atakan, Hakan ve Bora olmuştu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor’da Türk takımın ortak olarak yazdığı isim Atakan olmuştu, bireysel dokunulmazlığı alan Yusuf, Bora’yı seçmiş, Büşra ise Hakan’ın adını vermişti. Üç başarılı yarışmacı da potada olmaktan şaşkınlık duymuştu. Ancak SMS oylaması sonucu bir kişi hayallerine veda etti. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte ayrıntılar…

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: HAKAN

Acun: Eleme konseyine hoş geldiniz. Birinci aday Atakan olmuştu, ikinci aday Hakan olmuştu, üçüncü aday Bora olmuştu.

Atakan: Gerçekten büyük bir heyecanla geldim. Şok içerisine girdim hala bunun şokunu yaşıyorum. Gelmeden bunların olacağını tahmin ediyordum. Çok alıştım. Dünyanın en güzel, en zor yarışması. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Burayı daha tam yaşamadım. Kalmak istiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum.

Hakan: Ben hala kavrayamadım neden potada olduğumu bilmiyorum. Burada parkurlarda yüzde yüzümü veriyorum. Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarıma yemek yapıyorum. Umarım hayırlısı olur.

Bora: Performansım bu kadar iyi giderken bu kadar erken iki pota beklemiyordum. Yarışırken bu kadar büyük bir heyecan yaşamamıştım. Muhteşem bir yer. Tadını çıkarıyorum. İki hedefim var elenirsem ulaşamam. Ümit ediyorum ki kalırım. Hayırlısı ne ise o olsun.

Acun: Çok kaybetmeye başladınız. Survivor öncesinde testler yapıldı. Test sonuçları iki takımın da aynıydı. Yunan takım ağırlığını koydu. Türkiye’deyken seyircilerimizin bir isteği vardı. Atakan ile Bora arasında bir konu var. Atakan iletişim ödülünde acaba kimler beni arayacak diye bir ifadede bulunuyor. Sonra Bora sen kimi götüreceğim anlıyorsun ve büyük bir problem çıkıyor. Biz de müdahale edemiyoruz. Seyirciler açıklama yapmamızı istiyor. Instagram’da yeni bir sayfa açtık oradaki sorulara ve yorumlara mümkün oldukça cevap vereceğiz.

Bora: Eğer yanlış anladıysam özür dileyeceğim demiştim. Herkesin önünde özür diliyorum.

Acun: İkinci konuya geliyorum. Bizim daha önce Ünlüler Gönüllüler konseptinde Hilmi Cem’in “Atamıyor” diye ortaya attığı bir durum var. Siz Yunan takım için bu tip bir çalışma içindesiniz. Karşı takımın dikkatini bozmaya çalışıyorsunuz. Sorum şu: Yunan takımda böyle bir şey var mı? Hiç dikkatinizi çekmedi mi?

Bora: Biz toplum olarak gerginiz onlar biraz daha rahat. İki millet arasındaki farklılık benim şahsi fikrim.

Acun: Karşı takım böyle bir çaba içinde değil. Siz karşı takımın dikkatini dağıtmaya çalışıyor.

Seda: Her sene yapılıyor ufak bir kafa karışıklığı yaratmak istedik.

ACUN ILICALI’DAN ARABA SÜRPRİZİ!

Acun: Buna kesinlikle karşıyım. Kazandık gibi yapalım karşı takım bıraksın diyorsunuz. Yeni bir boyut getireceğim. Dalaka ile Sabriye oyunun en başında. Sabriye’nin içinden atlamak gelmiyor. Katerina suya atlamıyor. Gelmiş Sabriye’yi ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra aynı şey Katerina’ya oluyor Büşra ile yarışırken ama bizim takım Büşra devam et diyor. Karşımızda dost bir millet var, daha hassas olmak lazım.

Değerli bir yarışmacıdan ayrılacağız. Güzel haberim var. Haftaya tekrar otomobil oyunu oynayacaksınız. Ondan sonraki hafta da oynayacaksınız. Ve ondan sonraki hafta… Bu sene niyeti bozduk 10 araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız yaver giderse belki 2-3 araba kazanacaksınız.

Acun: Sıra geldi kim veda edecek? Üç aday var. Hakan, Atakan ve Bora. Ben şimdi kimin veda edeceğini açıklayacağım. Survivor, Türkiye Yunanistan’da geçtiğimiz pazar akşamı oylamaya çıkan Hakan, Atakan ve Bora’dan seyircilerimizin kullandıkları oylar sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor’a, şampiyon olma hayallerine ve adaya veda etmek zorunda kalacak olan ismi açıklayacağım.

ELENEN İSİM: HAKAN

Hakan: Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Erken bir veda oldu. Öğrenmenin yaşı yok, birçok şey öğrendim. Büşra’ya iki çift lafım var. Beni gitmeyeceğimi beyan ederek söylemişti. Onu vicdanıyla başbaşa bırakıyorum.