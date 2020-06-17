Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 2020 SMS sıralaması ve adaya veda eden isim…

Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 2020 SMS sıralaması ve adaya veda eden isim…

Survivor'da eleme gecesi ardından bir yarışmacı daha adaya veda etti. Artık finale adım adım ilerlenen Survivor'da kalan 8 yarışmacı çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Ada konseyinde yarışmacılara sürpriz açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, ünlülerle oynanan Anlat Bakalım'ın yeniden bu akşam oynanacağını duyurdu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da yarışmaya veda eden isim...

Ekranın en sevilen programlarının başında gelen Survivor’da macerasını Şubat ayından beri sürdüren yarışmacılar adını finale yazdırmak için mücadele ediyor. Dün akşam bir yarışmacının daha elenmesi ile geriye 8 isim kaldı ve böyle çeyrek finale adını yazdıranlar belli oldu. Survivor 2020'nin çeyrek final bölümünde yarışmacılar bireysel olarak performans sergileyecek. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde açıkadığı yeni kuralları ve Survivor'dan elenen son ismi sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020'den son haberler…

SURVİVOR ELENEN İSİM: ARDAHAN

Adım adım finale gidilen Survivor 2020'nin bu akşamki eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Son 9 yarışmacının kaldığı Survivor'da bu akşamki elemeyle birlikte 8 yarışmacı yoluna devam edecek. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı oy oranlarına göre bu hafta Survivor'a veda eden isim Ardahan Uzkanbaş oldu.

18. hafta Mavi Takım SMS sıralaması

1) YASİN 2) Sercan 3) Evrim 4) Ardahan

SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNAL RESMEN BAŞLADI!

Eleme konseyinde önemli açıklamalarda bulunanan Acun Ilıcalı, yeni döneme girildiğini belirterek bundan sonra yarışmacıların bireysel olarak mücadele edeceğini ve çeyrek finalin resmen başladığını duyurdu. 8 isim Survivor'daki macerasına devam ederken, Acun Ilıcalı yeni kural olarak haftada 3 dokunulmazlık oyunu ve her bir dokunulmazlıkta 1 eleme adayı belirleneceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca, toplu oylama sistemine geçildiğini ve çarşamba ile perşembe akşamları konsey yapılacağını paylaştı. Yarın akşam ve perşembe günü toplu SMS için oylama yapılacak ve bu oylama son dörtlü finale kadar geçerli olacak.

ÜNLÜLERLE ‘ANLAT BAKALIM' YENİDEN OYNANACAK!

Acun Ilıcalı, eleme gecesinde yarışmacılara müjdeli haberi verdi. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ‘Anlat Bakalım ünlülerle oynansın mı?' şeklinde oylama yapmıştı. Bu oylamada takipçilerin yüzde 80'inin ‘Oynansın' dediğini açıklayan Ilıcalı, ünlülerle Anlat Bakalım'ın yarın yapılacağını da sözlerine ekledi.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM'DA EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE;

BARIŞ – FURKAN KORKMAZ

NİSA – ENİS ARIKAN

BERKAN – BENSU SORAL

CEMAL CAN – DEMET ÖZDEMİR

ELİF – HALUK LEVENT

YASİN– DANİLO ZANNA

SERCAN – ESER YENENLER

EVRİM – MUSTAFA CECELİ

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, takım olarak son kez iletişim ödülü için mücadele etti. İletişim ödülü oyununda Ardahan 4'te 4 yaparak takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. İletişim ödülünü Mavi takım 10'a 5'lik skor ile kazanmayı başardı ve yarışmacılar yakınlarından gelen görüntüleri izleme fırsatı yakaladı.

İletişim Oyunu İstatistikleri

Kırmızı daireKırmızı Takım (5)

Berkan 1/4

Barış 3/4

Cemal 0/3

Nisa 1/4

Mavi daireMavi Takım (10)

Evrim 2/4

Yasin 1/3

Ardahan 4/4

Sercan 3/4

Elif (oynamadı)