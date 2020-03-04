Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 2020’de haftanın elenen ismi!

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen 12. son bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrası ilk eleme adayı Derya Can olmuştu. Bu akşamki oylama ile iki isim daha belirlendi ve adaya veda eden isim açıklandı. Peki Survivor'da kim elendi? İşte adadan elenen son isim...

Survivor 2020’nin bu akşam ekranlara gelen 12. son bölümünde ödül oyunu ardından eleme konseyi gerçekleşti. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı aralarından bir kişiye veda etmek zorunda kaldı. İlk eleme adayı olan Derya Can’ın ardından oylama ile iki yarışmacı eleme adayı olarak iki kişiyi daha belirledi. Peki Survivor’da kim elendi? İşte 3 Mart Survivor 2020’ye veda eden yarışmacı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Derya Can’ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirlemek üzere Ersin Korkut ve Barış Murat Yağcı belirlendi. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Sercan’ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi. Eleme adayları arasından Survivor’a veda eden isim Derya Can oldu.

MERYEM SAKATLANDI!

Survivor’ın son bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımından Meryem Kasap parkurda düşerek dizinden sakatlandı. Acun Ilıcalı, Meryem’in sakatlığı hakkında Doktor Metin Kuş tarafından yakından takip edileceği ve yarın kontrole gideceğini açıkladı.

YUNUS EMRE OPERASYON GEÇİRECEK

Acun Ilıcalı, adaya yeni katılan yarışmacılardan Yunus Emre’nin sakatlığı sonrasında küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı.

ACUN ILICALI’DAN SÜRPRİZ

Acun Ilıcalı, ada konseyinde sürpriz bir haber verdi. Ilıcalı, her hafta Türkiye’den bir Survivor fanatiğinin adaya geleceğini ve yarışmacılardan biriyle parkurlarda yarışacağını açıkladı.