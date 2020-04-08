Survivor’da kim elendi? İşte Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim! Acun Ilıcalı’dan sürprizler!

Survivor 2020'nin 39. yeni bölümünde eleme konseyi gerçekleşti. Konseyde geçtiğimiz haftalardan farklı olarak 4 eleme adayı belirlendi. Ünlüler takımı dokunulmazlık ödülünü kaybetmesi sonrasında bu akşam eleme konseyinde bir kişiye veda etti. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi?

Her hafta salı akşamı yapılan Survivor eleme konseyinde bu hafta Ünlüler takımından bir kişi adaya veda ett. İlklerin yaşandığı eleme konseyinde Acun Ilıcalı yeni gelişmeleri de paylaştı. Survivor’da geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ve bir kişiye veda edecek olan Ünlüler takımından üç eleme adayı belirlendi. Eleme adaylarından adaya kimin veda ettiğini ve Survivor’dan son gelişmeleri sayfamızda sizlere aktarıyoruz.

İŞTE SURVİVOR’DA ADAYA VEDA EDEN İSİM!

Survivor’da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Pazar akşamı yapılan oylamada Parviz ve Ezgi eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam ise Ezginin en iyi iki kadın yarışmacıdan biri seçilmesi sonrası eleme potasından çıkmış oldu ve eleme adayı olarak bir isim söyleyen kişi konumuna geçti. Haftanın en iyi iki yarışmacısı olarak Aycan ve Ezgi belirlendi. Aycan eleme adayı olarak Mert ismini söylerken, Ezgi ise Ersin’i eleme adayı olarak gösterdi. Böylece Ersin, Mert ve Parviz haftanın eleme adayları olarak belirlenmiş oldu. Seyircilerden en az oyu alarak bu hafta Survivor’a veda eden isim Parviz Abdullayev olarak seçildi.

SURVİVOR’DA İLK!

Acun Ilıcalı eleme konseyinde Survivor’da ilk kez yaşanan bir gelişmeyi de paylaştı. Ilıcalı açıklamalarında; “10 yıldan fazla bir süredir bu yarışmayı sunuyorum ilk defa iki kadın yarışmacının haftanın en iyisi olarak seçildiğini görüyorum.” ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM’DAN CANLI YAYIN

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor yarışmasına dair soruların cevaplanacağı ve yaklaşık 1 saat sürecek canlı yayın yapacağını açıkladı. Canlı yayının Çarşamba günü öğleden sonra saat 4’te başlayacağını açıkladı.

AÇIK ARTTIRMA OYUNU

İzleyicilerin de beğeniyle takip ettiği oyunlardan biri olan ‘Açık Arttırma’ oyununun yarın yapılacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yemek ödüllerinin ise muhteşem olduğunu yarışmacılarla paylaştı.

ÜNLÜLER TAKIMI OY SIRALAMASI

8. hafta Sms sıralamasına göre,

9. Elif

8. Sercan

7. Berkan

6. Parviz

5. Mert

4. Aşkım Burçe

3. Ersin

2. Aycan

1. Ezgi

