Survivor’da kim elendi? İşte ünlüler takımından elenen isim!

Survivor'ın 17. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Final yolunda Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadeleler nefes kesiyor. Bu akşam eleme konseyinde Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim...

Survivor 2020’nin son eleme konseyinde adaya veda eden isim belli oldu. Pazar akşamı yapılan Sms oylamsı sonrasında izleyiciler kimin eleceği yönünde kadar vermişti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından ilk eleme adayı Aşkım Burçe olmuştu. Peki bu akşam Survivor’dan kim elendi? İşte eleme konseyinde yaşananlar…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaymetmesinin ardından ilk eleme adayını Aşkım Burçe olarak açıklamıştı. Pazar akşamı yapılan oylamada en çok oy alan isimlerden Ersin eleme adayı olarak İrem’i söylerken Mert ise Aycan adını söyledi. Böylece eleme adayları Aşkım, İrem ve Aycan olarak belirlendi. Üç isimden adaya veda eden kişi İrem Akın oldu.

ALERJİSİ OLAN NİSAYI ARI SOKTU

Bu akşam yapılan ödül oyunu sırasında bench’te oturan Nisa’yı koltuk altından arı soktu. Nisa, alerjisi olduğunu belirtirken kısa süreli panik yaşandı. Survivor’ın doktoru Metin Kuş acil müdahalede bulunarak Nisa’ya iğne yaparak durumun kötüleşmesini engelledi.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, eleme konseyi sırasında, Yunus Emre ve Meryem’in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, Yunus Emre ile ilgili olarak operasyonunun başarılı geçtiğini, yarın takıma dahil olacağını ve iki gün içerisinde de oyunlarda yer almasının beklendiğini duyurdu.

Meryem ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, dizindeki sorunun ciddi durumda olduğunu ancak kendisiyle ve doktor Metin Kuş’un da değerlendirmeleriyle dikkatli olma şartıyla yarışmaya katılabileceğini açıkladı. Ilıcalı, bu kararı Meryem’in kendisine bırakıldığını ve riske rağmen devam etmek istediğini bildirdiğini ifade etti. Meryem’in de yarın adaya katılacağı açıklandı.

İKİ TAKIMDA DA TAKVİYE

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’de Gönüllüler ve Ünlüler takımlarına 1’er kadın yarışmacı katılacağını açıkladı. Sağlık problemleri nedeniyle elenen ve diskalifiye olan yarışmacılar nedeniyle takımlardaki dengesizliğin sağlanmaya çalıştığını açıklayan Acun Ilıcalı, bu durumun ilerleyen zamanlarda düzelmesi için çalıştıklarını ifade etti.