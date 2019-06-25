Survivor’da dün akşam kim elendi, kim gitti? İşte Survivor’da elenen ve finale kalmayı garantileyen isimler…

Survivor’da dün akşam kim elendi, kim gitti? İşte Survivor’da elenen ve finale kalmayı garantileyen isimler…

Survivor'da dev finale çok kısa bir süre kala finalistler de elenen isimler de daha fazla araştırılıyor. Sembolleri alarak finale ismini yazdıran isimler Dalaka ve Seda oldu. Siyah ve Beyaz takım eksilmemek için tam 3 dokunulmazlık oyunu oynadı. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar büyük bir mücadele verdi. Peki Surivor son bölümde dokunulmazlığı kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

Survivor’ın gelmiş geçmiş en heyecanlı oyunu ekranlardaydı. Birinci dokunulmazlığı alan Beyaz takım, ikinci dokunulmazlığı Siyah takıma kaybetti. 3. kez oynanan oyunda Seda’nın başarılı atışları Beyaz takıma dokunulmazlığı getirdi. Dalaka, sembolü alarak finale hak kazandığı için eleme adayları Dimitra ve Panagiotis oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: PANAGİOTİS

Murat: İki kişi finale gitmeyi garantiledi. Dimitra ve Panagiotis otomatik olarak aday oldu. Çünkü Dalaka sembolü alarak finali garantiledi.

Seda: Çok mutluyum, sabahtan beri gülüyorum. Şaşkınım. Dalaka adına sevindim. Finalistlerin kadın olmasına sevindim.

Dalaka: Sedayı tebrik ederim. Oynadığımız onca oyun sonrasında onu tebrik edememiştim. Son dörtlüde 2 kadının yer almasına sevindim. Survivor’ın kazanmayı çok istiyorum. Asla inancımı kaybetmiyorum. İstediğim şey için düştüğüm anda tekrar kalkıp yola devam ediyorum.

Panagiotis: Buraya kadar gelmek ve elenmek çok üzücü olur. Çok fazla emek verdik. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok, karar verildi.

Dimitra: Verdiğimiz bu emeklerden sonra ikimizden birinin gidecek olması çok kötü bir duygu. Ama oyunun kuralı bu. Halk karar verecek. Burada kalacak olan son dörtlüde yer alacak ve finale gidecek.

ELENEN İSİM NELER SÖYLEDİ?