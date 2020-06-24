Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor 2020’de elenen son isim şok etti!

Survivor 2020'nin bu akşamki 116. bölümünde eleme konseyi gerçekleştirildi. Finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da bu akşam bir kişi da adaya veda etti. Bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayları Evrim, Sercan ve Nisa olmuştu. Bu üç isimden en az oyu alarak veda eden isim bu akşamki konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada araba ödülü oyununun da perşembe akşamı yapılacağını duyurdu. İşte Survivor 2020'den elenen son yarışmacı ve bugün yaşananlar...

Haftanın her günü ekranlara gelen ve artık final yoluna yaklaşılan Survivor 2020’de bu akşam bir kişi daha elendi. Bu hafta oynanan üç dokunulmazlık ödülü oyunu sonrası birinci olan isimler birer eleme adayı belirlemişti. Oyunların ardından eleme adayları Evrim, Nisa ve Sercan olmuştu. Survivor’da bu akşam ise bir kişi daha hayallerine veda etti. Eleme konseyi öncesindeki ödül oyunu ise nefesleri kesti. İşte Survivor 2020’den elenen isim ve son gelişmeler…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin bu akşamki 116. yeni bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. İki ekip ödülü kazanabilmek adına büyük bir performans sergiledi. Sercan ile Nisa’nın yarışı da dikkat çeken eşleşmelerden oldu. İki ismin mücadelesinde kazanan Sercan oldu. Parkurlardaki başa baş geçen yarışların ardından kazanan takım 10’a 7’lik skor ile kırmızı takım oldu. Böylece yarışmacılar ailesinden ve arkadaşlarından gelen videoları izleme ve fotoğraf çekme fırsatı yakalamış oldu.

İLETİŞİM OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Kırmızı Takım (10)

Berkan 2/5

Elif 3/4

Sercan 3/4

Evrim 2/4

Mavi Takım (7)

Cemal 1/4

Yasin 2/4

Nisa 2/5

Barış 2/4

SURVİVOR 2020’YE BİR İSİM DAHA VEDA ETTİ!

Survivor 2020’de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Konsey öncesinde yarışmacılar iletişim ödülü için karşılaştı. Akşam ise eleme konseyinde toplanıldı. Survivor’da son üç dokunulmazlık oyununda eleme adayları belirlenmişti. Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa’yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı’nın eleme konseyinde Survivor 2020’ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.

Evrim: ” Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda birçok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum”

ACUN’DAN ARABA ÖDÜLÜ MÜJDESİ

Acun Ilıcalı: ” Perşembe günü bir araba ödülü için ‘Annelere sorduk’ oyununu oynayacaksınız”

KONSEY’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Evrim:” Eğilirim ama devrilmem. Nasıl geldiysem öyle de giderim ben” derken ;

Barış :” Bu ara gitse iyi”

Yasin :” Sence Evrim gider mi ? Bence gitmez. Bak gör”