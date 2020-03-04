Survivor’da kim elendi? SMS oyları sonucunda Survivor’dan elenen isim belli oldu!

Survivor'da yine heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Survivor'da ünlüler takımından Derya Can, İrem ve Sercan eleme adayı olmuştu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte SMS oylaması sonucu Surivor'dan elenen yarışmacı...

Survivor’da gönüllülerin yükselişi sürerken, ünlüler takımı düşüşe çözüm bulamıyor. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı aralarından bir kişiye veda etmek zorunda kaldı. İlk eleme adayı olan Derya Can'ın ardından oylama ile iki yarışmacı eleme adayı olarak iki kişiyi daha belirledi. Peki Survivor'da kim elendi? İşte 3 Mart Survivor 2020'ye veda eden yarışmacı.

SURVİVOR'DA ELENEN YARIŞMACI: DERYA CAN

Survivor'da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Derya Can'ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirlemek üzere Ersin Korkut ve Barış Murat Yağcı belirlendi. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Sercan'ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi. Eleme adayları arasından Survivor'a veda eden isim Derya Can oldu.

YUNUS EMRE OPERASYON GEÇİRECEK

Acun Ilıcalı, adaya yeni katılan yarışmacılardan Yunus Emre'nin sakatlığı sonrasında küçük bir operasyon geçireceğini açıkladı.

MERYEM SAKATLANDI!

Survivor'ın son bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımından Meryem Kasap parkurda düşerek dizinden sakatlandı. Acun Ilıcalı, Meryem'in sakatlığı hakkında Doktor Metin Kuş tarafından yakından takip edileceği ve yarın kontrole gideceğini açıkladı.