Survivor’da kim elendi? Survivor 2020’de bu hafta elenen yarışmacı…

İletişim ödülü için parkurda tüm güçleriyle mücadele eden yarışmacılar, ada konseyinde de stres dolu anlar yaşadı. Yarışmanın dokunulmazlık oyunlarında bireysele dönmesinin ardından parkuru en iyi sürede tamamlayan yarışmacılar eleme adaylarını belirlemişti. Evrim, Nisa ve Sercan'ın olduğu eleme potasında bir isim daha Survivor'a veda etti. Peki Survivor'da kim elendi?

Survivor’da final için geri sayım devam ederken, yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunları ile kendi kaderini belirliyor. Evrim, Nisa ve Sercan’ın eleme adayı olduğu konseyde bir kişi Survivor’dan elendi ve yarışmacı sayısı 7’ye düştü. Peki Survivor’da kim elendi?

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ: EVRİM

Survivor 2020'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Konsey öncesinde yarışmacılar iletişim ödülü için karşılaştı. Akşam ise eleme konseyinde toplanıldı. Survivor'da son üç dokunulmazlık oyununda eleme adayları belirlenmişti. Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.

Evrim: ” Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda birçok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum”

ACUN'DAN ARABA ÖDÜLÜ MÜJDESİ

Acun Ilıcalı: ” Perşembe günü bir araba ödülü için ‘Annelere sorduk' oyununu oynayacaksınız”

KONSEY'DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Evrim:” Eğilirim ama devrilmem. Nasıl geldiysem öyle de giderim ben” derken ;

Barış :” Bu ara gitse iyi”

Yasin :” Sence Evrim gider mi ? Bence gitmez. Bak gör”

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin bu akşamki 116. yeni bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. İki ekip ödülü kazanabilmek adına büyük bir performans sergiledi. Sercan ile Nisa'nın yarışı da dikkat çeken eşleşmelerden oldu. İki ismin mücadelesinde kazanan Sercan oldu. Parkurlardaki başa baş geçen yarışların ardından kazanan takım 10'a 7'lik skor ile kırmızı takım oldu. Böylece yarışmacılar ailesinden ve arkadaşlarından gelen videoları izleme ve fotoğraf çekme fırsatı yakalamış oldu.

İLETİŞİM OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Kırmızı Takım (10)

Berkan 2/5

Elif 3/4

Sercan 3/4

Evrim 2/4

Mavi Takım (7)

Cemal 1/4

Yasin 2/4

Nisa 2/5

Barış 2/4