Survivor’da kim elendi? Survivor 2020’de ünlülerden bir kişi adaya veda etti! İşte elenen isim…

Survivor’da kim elendi? Survivor 2020’de ünlülerden bir kişi adaya veda etti! İşte elenen isim…

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde iletişim oyunu ve ardından eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesi öncesinde iletişim oyununda duygusal anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, konseyde ise yeni kuralları tekrar hatırlattı. Ünlüler takımınıdan bir kişinin gideceği geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 4 kişi kalan ünlüler takımından adaya veda edecek isim oylama sonucunda belli oldu. Sercan, Aycan, Emre ve Elif dörtlüsünden bir kişi Survivor 2020'ye ve hayallerine veda etti. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar ve elenen isim...

Salı akşamlarının eleme anlamına geldiği Survivor 2020’de bu akşam bir kişi adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor’da son dokunulmazlık oyununu ünlülerin kaybetmesinin ardından, ünlüler takımının serüveni resmen bitmişti. Bu akşamki eleme konseyinde ünlüler takımınının 4 yarışmacısı da aday oldu. Sercan, Aycan, Elif, Emre dörtlüsünden bir kişi eleme sonrası Survivor 2020’ye veda etti. İşte Survivor’da adaya veda eden son isim ve iletişim ödülünde yaşananlar…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar iletişim öldülü için parkurda ter döktü. Başa baş geçen iletişim oyununda 6-6’lık skor sonrasında ünlüler takımı vites arttırdı ve mücadeleyi 10’a 6 kazanmayı başardı. 3 kişi ile 6 kişilik takımı yenmeyi başaran ünlüler büyük sevinç yaşadı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde eleme konseyi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde ünlüler takımından bir kişinin gideceği kesinleşmişti. 4 kişi kalan ve 4 ismin de eleme adayı olduğu ünlülerden en az oyu alarak adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

AİLELERİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı yarışmacıları aileleriyle görüşme gerçekleştirdi. Elif, Emre Sercan ve Aycan telefonda aileleriyle konuştuğu anlarda ise göz yaşları sel oldu. Hem yarışmacıların hem de ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı görüşme sonrasında yarışmacılar, 4 ay sonra aileleriyle konuşabildiği için mutluluklarını dile getirdi.

BARIŞ-EVRİM KAVGASI

Acun Ilıcalı, bu akşamki iletişim ödülü oyununda Barış ile Evrim arasında yaşanan kavgaya değindi. Eleme konseyinde konuşan Ilıcalı, Barış’ın Evrim’e su şişesi fırlatma teşebbüsünün doğru olmadığını dile getirdi. Konuyla ilgili aıklamalarda bulunan Barış hem Evrim’den, hem ailesinden hem de izleyenlerden özür diledi.

Barış: “Bir birikmişliğin öfkenin patlamasıydı. Matarayı ona fırlatmayacağım zaten çok belliydi”

Acun: ” Senin açından geçti bitti olabilir ama bizim için öyle değil. Su matarasını kaldırıp fırlatma hareketi yapıyorsun, uzaklaşınca da istenmeyen kelimeler ediyorsun.”

Barış: ” Böyle gözüktüğüm için önce Evrim’den sonra ailesinden sonra da izleyenlerden özür diliyorum. Tabi Acun Medya’dan da özür diliyorum”

Acun Ilıcalı: ” Tamam senden beklediğimiz de bu zaten”

SURVİVOR’DA YENİ DÖNEM

Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme sonrasında yeni kuralları yeniden paylaştı. Survivor 2020'nin kalan bölümünde performansların ön plana çıkacağını açıklayan Ilıcalı, yarın haftalık takımların belirleneceği oyunların başlayacağını ve bu hafta cuma günü de sembol finali yapılacağını açıkladı. Ilıcalı, sembol finalinden 1 kişinin çeyrek finale yükseleceğini ifade etti. Acun Ilıcalı ayrıca, 10 yarışmacının da teker teker performans yapacağını ve en iyi iki kişinin seçici olarak haftalık yeni takımları belirleyeceğini duyurdu.