Survivor’da kim elendi? Survivor’da elenen isim belli oldu…

Survivor'da elenen yarışmacı SMS oyları sonrasında belli oldu. Ünlüler takımından üç, gönüllüler takımında da üç aday olmaz üzere 6 yarışmacının elenme adayı olduğu Survivor'da veda eden isim gönüllüler takımından oldu. Survivor'da elenen ismin belli olduğu ada konseyi öncesinde oynanan ödül oyunu ise nefesleri kesti. Survivor'da yaşananlar ve adaya veda eden yarışmacı...

Survivor 2020 yarışmasında heyecan gün geçtikçe artıyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden son isim belli oldu. Eleme konseyinde iki takımdan en fazla oyu alan 4 kişi birer eleme adayı söyledi. Geçtiğimiz gün de Yunus ve Gizem eleme adayı olarak belirlenmişti. Bu akşam da Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan elenme adayı olarak seçildi. Toplamda 6 isim arasında Survivor 2020'ye veda eden son isim Gizem oldu. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR'DA ELENEN SON İSİM GİZEM OLDU!

Survivor 2020'de bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. İki takımdan da üçer ismin eleme adayı olarak belirlendiği gecede Gizem Birdan adaya veda eden yarışmacı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

YUNUS EMRE (Oylama)

GİZEM (Oylama)

ERSİN (Aycan söyledi)

SERCAN (Mert söyledi)

YASİN (Cemal Can söyledi)

ARDAHAN (Barış söyledi)

SURVİVOR'DA MASTERCHEF YARIŞMASI!

Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde yarışmacılarla yeni bir oyun oynayacağını açıkladı. Ilıcalı, ‘Masterchef' yarışmasının yarınki bölümde yapılacağını duyurdu. Yarışmacılar belirlenen yemekleri Somer ve Mehmet Şef'in uzaktan bağlantı ile katılmasıyla yapmaya çalışacak. Ödül ise yapılan yemeklerin şefler tarafından hazırlanmış hali olacak.