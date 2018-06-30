İşte Survivor finaline giden 4 isim! Survivor’da kim elendi? Bu akşam finalde kimler var?

İşte Survivor finaline giden 4 isim! Survivor’da kim elendi? Bu akşam finalde kimler var?

Survivor finaline giden 4 isim belli oldu! Survivor'dea sona yaklaşılırken 2 önemli isim dün akşam elendi? Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor kameramanı Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi sonucu iki gün geciken yarı final dünn akşam gerçekleşti SMS oylmasına çıkan dört isimden ikisi elendi. Survivor’da finale kim kaldı? Survivor 2018 yarı finalde kimler elendi? Damla ve Turabi Survivor 2018 finaline...

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Survivor’da finale giden 4 isim açıklandı! Survivor final heyecanını iyiden iyiye hissetmeye başladık. Dün akşam yayınlanan bölümde kim elendi? Survivor 2018’de dün yarı final heyecanı yaşandı ve adada finale bir gün kala iki isim elendi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olayla Survivor finali iki gün ertelenmişti. İşte dün akşam elenen ve finale kalan isimler

ACUN YARI FİNALİ KAYBEDİLEN İSMİ ANARAK AÇTI

Acun Ilıcalı: “Survivor 2018'in yarı finaline hoşgeldiniz. Çok acı bir olay yaşadık ve 2 gün erteledik. Değişiklik yaptık. Sevgili kardeşim, dostum Alper için ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Bunun etkisi altındayız. Dominik'te zor şartlar altında çalışan bir ekibimiz var. Saatlerce uykusuz kalan bir ekibimiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onu hiç bir zaman unutmayacağız.”

“Bütün bir sezonun finalindeyiz. Bir oylama başlayacak. 6 isim var. Yayın akışımız değişti. 2'si direk son ikiye kaldı. Kalan isimlerden 4'ü oylamaya çıkacak. Ve 2 isim elenecek. Son 4 kişi finale kalacak. Bugün ve yarın için af diliyorum. Hatalarımız olabilir. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya kaldı. En heyecanlı bölüme geldik. 4 kişiden 2'si veda ediyor. Büyük final yarın.”

ELENEN İSİMLER: DAMLA VE TURABİ

FİNALDE YARIŞACAK İSİMLER: HİLMİ CEM, ANIL, ADEM VE NAGİHAN

TURABİ VE ACUN ILICALI ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Hakan Hatipoğlu'nun Turabi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Acun Ilıcalı ile Turabi arasında gerginlik çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

SURVIVOR 2019’DA YARIŞACAK İLK İSİM BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, Survivor 2018 macerası kısa süren Emre’ye müjdeli haberi verdi… Adadaki on birinci gününde elenen Survivor Emre Durak, seneye yarışmaya yeniden katılacak.

Survivor 2018'in yarı finalinde Acun Ilıcalı, seneye yapılacak Survivor'da yarışmacıları daha çok zorlayacaklarını söyledi. Survivor 2018'e sonradan dahil olan ancak on gün kaldıktan sonra elenen Emre Durak'ın açıklamaları herkesi güldürdü. Acun Ilıcalı yarışmacıya söz verdi.

Emre “Olağanüstü mücadele ettim. Güzel bir tecrübe oldu. Geldiğimde ortalık çok karışıktı bir baktım elendim. 11 gün kaldım.” deyince Acun Ilıcalı “Ben senin durumunu saymıyorum. Bir anda elenmen bana çok dokundu. Bizde bir şansın daha var. Bir kez daha seni görmek istiyoruz.” dedi.