Survivor’da kim elendi? Survivor’da son yaklaşırken elenen isim…

Survivor yarışmasında bu akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu ardından bir eleme adayı daha belirlendi ve bir kişi daha Survivor 2020’den elendi. Bu akşamki elemeyle birlikte yarışmada son 4 yarışmacı kaldı.

SURVİVOR 2020'DEN KİM ELENDİ?

Son Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Elif ismini vermişti. Bu akşam ise Berkan dokunulmazlık oyununu kazandı ve konseyde eleme adayı olarak Cemal Can adını söyledi. Böylece eleme adayları Elif ve Cemal Can oldu. Seyircilerin toplu oylaması sonucunda iki isim arasında daha az oy alarak Survivor 2020'ye veda eden son isim Elif Yıldırım Gören oldu.

BUGÜN CANLI YAYINDA YARIŞILACAK

Survivor 2020'de bugün yeni bölüm canlı olarak yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor'ın yeni bölümünde oyunlar ve konsey ilk kez canlı yayın ile ekranlara gelmiş olacak.