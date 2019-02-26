Survivor’da kim elenecek? Heyecan yaratan gece!

Seyircilerin merakla beklediği sonuç bu akşam açıklanacak. Takımın oylaması sonucu Atakan elenmek üzere belirlenen birinci isim olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı alan Okay, Bora'yı, Ecem ise Kaan'ı elenmek için söylemişti. Survivor'da kim elenecek? İşte Survivor ile ilgili merak edilenler...

Survivor’da bu akşam Türk takımdan bir kişi elenecek. Ada konseyi saat 00.15’te açıklanıyor. Eleme potasında Atakan, Bora ve Kaan aday gösterildi. SMS oylaması sonunda en az oy alan kişi elenecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Takımın oylama sonucu belirlediği isim; ATAKAN

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ecem; Performansının iyi olduğunu düşünmüyorum, adada da bizimle iyi değil, karakter olarak da anlaşamadığım için KAAN diyorum.

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Okay; Hak etmeyen bir pota görüyorum performansı düşük kişileri görmek isterim, Atakan performans birincisi. Atakan ile Borayı potayı paylaşmaları için BORA diyorum.

Atakan: Takım arkadaşlarım bana cephe almış, neyin ne olduğunu gördüm. SMS'im güçlü diye potaya kondum. Gerçekten Survivor'da daha ileriye dönük şeyler yapabileceğime inanıyorum. Benden bundan sonra ona göre tavır alırım. Kaderimde kalmak varsa kalırım gitmek varsa meşalemi söndürürlerse giderim.

Kaan: Ben buraya gelirken sevdiklerime söz verip geldim. Performans olarak iyi değil deseler de en hızlılardan biriyim. Ecem'in beni söyleyeceğini biliyordum. Ecem benimle aynı karede görünmek istemiyormuş kendini üstün görüyor herhalde.

Bora: Bunu bekliyordum. Okay'a bir iki sözüm var. Kızgınlık değil tutarsız bir davranış. Bu adada üç kişi ile problem yaşadım. Bekliyordum kararına saygı duyuyorum demeyeceğim, kararlarına saygı duyuyorum diyeceğim 4 kişinin. Burada olmak kötü ama sonunda ölüm yok.