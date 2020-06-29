Survivor’da kim elenme adayı oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da finale kısa bir süre kala dokunulmazlık oyunları yarışmacılar için hayati önem taşıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kazanan Sercan, Berkan'ı elenme adayı olarak göstermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da kazanmayı başaran Sercan yine bir yarışmacıyı elenme adayı olarak belirledi. Peki Survivor'da kim elenme adayı oldu?

Survivor’da dokunulmazlık oyunun gecelerinde heyecan doruğa çıkıyor. Bir ismin elenme adayı olarak belirlenmesi öncesinde 7 yarışmacı tüm güçlerini dokunulmazlık oyunu parkuruna gösterdi. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Survivor'da Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan polemiğin ardından Ilıcalı, kayıtların incelendiğini ve ses bandında bir kanaate vardığını ifade etti.

SURVİVOR’DA ELENME ADAYI: NİSA

Survivor 2020'nin yeni bölümünde bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün yapılan ilk dokunulmazlık oyununda Sercan Yıldırım birinci olmuş ve eleme adayı olarak Berkan ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da büyük bir performans sergileyerek kazanan yine Sercan Yıldırım oldu ve bir isim daha söyledi. Sercan eleme adayı olarak Nisa ismini verdi. Böylece ilk iki aday Berkan ve Nisa olarak belirlendi. Yarın yapılacak 3. dokunulmazlık oyununda bir eleme ismi daha belli olacak ve toplu oylamada en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

Nisa: ” Zaten bekliyordum hatta dün de bekliyordum. Hayırlısı artık”

ACUN ILICALI'DAN SERCAN VE NİSA HAKKINDAKİ SES KAYDI AÇIKLAMASI

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa arasında yaşanan polemiğin ardından kayıtların incelendiğini duyurdu. Ilıcalı ses kayıtlarının birçok şeyi açıklığa kavuşturduğunu söylerken, konuyla ilgili bir kanaate de vardığını belirtti. Acun Ilıcalı, Sercan ile Nisa arasındaki ses kayıtlarıyla ilgili yarın ilk ve son kez yorumda bulunacağını ifade etti.

Acun Ilıcalı: “Bu ses bandında ben bir kanaate vardım. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi açıklıyor. Arkadaşlardan son bir kez daha kayıtlara bakmasını istedim. Yarın ilk ve son kez bu konu hakkında yorumda bulunacağım.”