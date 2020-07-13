Survivor final ne zaman? Survivor kim elendi, kimler kaldı? Survivor 134. bölüm yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışması Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor takipçileri, 134. bölümde yaşananları ve Survivor’da elenen ismi merak ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanana Cemal Can’ın eleme adayları arasında olmadığı akşamda, halk oylaması ve SMS sonucu ile elenen isim belli oldu. İşte Survivor 134. bölümde yaşananlar…

Survivor'da final heyecanı gittikçe yaklaşıyor. Cumartesi sürenin yetmediği için eleme heyecanı 12 Temmuz Pazar günü yapıldı. Cemal Can, cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu kazandığı için eleme adayları arasında olmadı. Berkan, Yasin ve Barış üçlüsü arasında geçen elemede, sonuçlar SMS oylaması ile belli oldu. İşte Survivor 12 Temmuz Pazar yaşananlar…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Ayrıca yüzleşme konseyinde de ilginç anlar yaşandı. Cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu büyük bir efor ortaya koyarak kazanan Cemal Can, eleme adayları arasında yoktu. Halk oylaması ve SMS sonucu ile Survivor Berkan, Ada'ya veda eden son isim oldu. Survivor'da finale kalmak için Cemal Can, Yasin ve Barış üçlüsü mücadele edecek.

SURVİVOR YÜZLEŞME KONSEYİ

Bu akşam canlı olarak ekranlara gelen Survivor 2020’nin 134. bölümünde elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi’nde yarışmacılara sorular yöneltti. Yüzleşme Konseyi’nde Evrim Keklik ile Berkan arasında geçen ‘Naylon Kumaş’ gerilimi yaşandı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Aycan’ın Barış’a yönelttiği sorunun uygun olmadığını dile getirdi ve ‘Seninle de canlı yayına çıkılmazmış’ ifadelerini kullandı.

Evrim: ” Berkan benim arkamdan naylon kumaş demiş. Naylon kumaş ne demek. Muhakkak sevgi dolu iyi bir ailede büyümüştür ama önce bir buna cevap ver sonra ailenin de cevap vereceği konular olacak merak etme”

Berkan: ” Benim söylemim senin karakterin ile ilgili değil o anki durum ile ilgiliydi sen yanlış anlamışsın. Aile konusuna girdin çok güzel bir ailede büyüdüm istersen seni davet ederiz gelirsin boşnak böreğimizi yersin”



Aycan: ” Barış benim yanımda geğirme ağzını şapırdatma diye 10 kere söylememe rağmen buna dikkat etmedin ama sonra karşı takıma geçince dikkat etmeye başladın”

Acun: ” Aycan seninle de canlı yayına çıkılmazmış, şu an ulusal bir kanaldayız”

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

Kalan 3 isim ise Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul’daki büyük finale doğru yola çıktı. Pazartesi akşamı yayınlanacak yarı finalde üç yarışmacıdan bir isim daha elenecek ve ardından salı akşamı büyük finalde şampiyon belli olacak.