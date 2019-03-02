Survivor’da korkutan kaza! Seda yere yığıldı…

Survivor'da ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Survivor Seda, Yunan yarışmacı ile çıktığı oyun sırasında parkura çarparak yere yığıldı. Korku dolu anların yaşandığı yarışmada Seda sakatlık ardından oyuna devam etti.

Survivor’da kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda herkesi korkutan dakikalar yaşandı. Survivor yarışmacılarından Seda ödül oyunu sırasında parkurda engele çarparak yere yığıldı. Panik dolu anlar yaşatan Seda’nın yardımına arkadaşları koştu. Seda kısa süre sonra kendine geldi ve oyuna devam etti.

ÖDÜL OYUNUNU YUNANİSTAN KAZANDI

Seda’nın Survivor ödül oyununda başını parkura çarpmasının ardından oyuna tekrar devam etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan ödül oyunun 10-6 ile Yunanistan takımı kazanırken. Türkiye takımı karnını doyurma fırsatını kaçırdı.