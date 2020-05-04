Survivor’da kritik strateji

Survivor 2020'nin 3 Mayıs Pazar ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu ve konsey heyecanı yaşandı. Survivor'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında, kaybeden takım eleme adayını belirlemek için bir strateji uyguladı.

3 Mayıs Pazar ekrana gelen 65. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.

ÜNLÜLER TAKIMININ ADAYI MERT OLDU

Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Fakat konsey öncesinde aralarında bir karar alan ünlüler takımı stratejik bir hamle yaptı. Geçtiğimiz haftalarda sms oylamalarında ilk sıralarda yer alan Mert Öcal, takım arkadaşlarından kendisini aday yazmalarını istedi. Böylece Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı, ünlüler takımından Mert oldu.

2’ŞER YARIŞMACI ELEMEYE KALACAK

Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2’şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Mert ve Berkan dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor’dan elenecek.

ACUN’DAN ÖVGÜ

Acun Ilıcalı ise ünlüler takımının uyguladığı stratejiyi överek, ” Survivor yarışmasını iliklerime kadar hissettiğim bir konsey oldu. Bu tip oylamalarda strateji ve hamlelerin ne kadar yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu akşam ünlüler takımından stratejik bir hamle geldi” ifadelerini kullandı.

