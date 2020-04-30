Survivor’da Masterchef oyunu kazananı belli oldu! Acun’dan Mert’e Masterchef mesajı!

Survivor 2020'nn bu akşamki yeni bölümünde yemek yarışması düzenlendi. İki takım yarışmacıları bu kez parkurda değil mutfakta hünerlerini sergiledi. Acun Ilcalı'nın paylaştığı menüyü Mehmet Şef ve Somer Şef eşliğinde hazırlamaya çalışan yarışmacılar eğlenceli anlara sahne oldu. Acun Ilıcalı, Mert'e de Masterchef hakkında gönderme yaptı. İşte gecede yaşananlar...

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2020’de bu akşam Masterchef oyunu oynandı. Ünülüler ile Gönüllüler belirlenen menüyü hazırlayabilmek için dakikalarla yarıştı. Survivor Masterchef yarışmasında Mert ile Yasin takımlarının lideri olurken, Somer Şef ve Mehmet Şef uzaktan yayına katılarak yarışmacıları yönlendirdi. Peki Survivor’da Masterchef oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA MASTERCHEF YARIŞMASI!

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde Masterchef oyunu oynandı. Yarışmacılar verilen menüyü hem görsel hem de lezzetli şekilde hazırlamak için kıyasıya bir mücadele verdi. Acun Ilıcalı ve ekibinin jüri üyesi olduğu Masterchef oyununda Mehmet Şef ve Somer Şef uzaktan katıldığı yayında yarışmacılara direktifler verdi. Gecenin kazananı Acun Ilıcalı ve jüri ekibi tarafından yapılan oylama sonrası belli oldu. Survivor Masterchef’in kazananı 2-2’lik puan ile her iki takım oldu. Böylece iki takım yarışmacıları yemek ödülünü eşit şekilde kazanmış oldu.

ACUN’DAN MERT’E MASTERCHEF MESAJI

Acun Ilıcalı, bu akşamki Survivor Masterchef oyununda Ünlüler takımı kaptanı olan Mert hakkında sürpriz bir açıklam yaptı.

Survivor’da Masterchef oyununda iki takım karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, Masterchef’te yemekler öncesi Danilo Şef, Mehmet Şef ile Somer Şef’i anons etti. Mehmet Şef, Gönüllüler’i organize ederken, Somer Şef de Ünlüler Takımı’nı yönetti. Acun Ilıcalı, Ünlüller’in kaptanı Survivor Mert ile ilgili “Bu akşam döktürürse MasterChef’e davet ederiz” dedi.