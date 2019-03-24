Survivor’da Melisa oyun sırasında bayıldı! Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunda kazanan takım ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkacak. Survivor'da güne damgasını vuran olay ise Melisa ile yaşandı. Ödül oyunu sırasında bayılan Melisa herkesi korkuttu. İşte Survivor'da yaşananlar...

Survivor’da haftalar geçtikçe dokunulmazlık oyununun heyecanı artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise farkla sona erdi. Ödül oyunun kaybeden Türkiye Yunanistan karşısında dokunulmazlık oyunun kazanabildi mi? Survivor Türkiye Yunanistan otuz birinci bölümde oynanan erzak oyununda Afroditi ile karşı karşıya gelen Melisa oyunun sonunda rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Melisa’ya sağlık ekipleri müdahale etti. İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te sıcak havada oyun alanındayız. Geçtiğimiz hafta oyunu kaybettik iyi bir yarışmacı elendi. Hatta gördüğüm kadarıyla Yunan yarışmacılar karşısında en iyi performansı sergileyen yarışmacıların başında geliyordu.

Hikmet: Geçen hafta dokunulmazlığı kaybettik. Adada herkesle aram iyi ama en iyi Hakan ile iyidi. Her şeyi birlikte yapıyorduk çok üzgünüz. Umarım bu hafta kazanan taraf biz olacağız.

Survivor dokunulmazlık oyunun Yunanistan kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 4



SURVİVOR’DA MELİSA BAYILDI

Melisa talihsiz bir olay yaşadı ve başı döndüğünü söyleyerek sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Melisa'nın hayranları Melisa'nın sağlık durumunu merak ediyor. Melisa'ya ne oldu? Melisa'nın sağlık durumu nasıl? Melisa 23 mart 2019 Survivor Türkiye Yunanistan'ın 31.bölümünde erzak oyunu sırasında kendisini iyi hissetmemesi sonucu başı döndüğünü ifade etti. Melisa rahatsızlığından dolayı oyuna ara verdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Yeni bir erzak oyunu ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün güzel bir ödül ve zor bir oyun ile karşılaşıcaz. Öncesinde Sabriye durum nedir?

Sabriye: Adada durum iyi ama bende kötü. Performansım pek iyi değil bu da benim canımı sıkıyor. Umarım bugün iyi performans sergilerim hem oyun kazanım hem de ödülü kazanırız.

Atakan: Ciddi anlamda açız. Erzak ödülünün ne kadar önemli olduğu geçmiş oyunlarda öğrendi. Bugün kazanarak haftayı enerjik devam ettirmek istiyor.

Survivor’da ödül oyununu Yunanistan takımı kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 8

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Sabriye: Biraz daha oyun almamaya devam edersem gidişatım iyi değil. Kafayı yiyeceğim psikolojim bozuldu.

Okay: Elbette üzülmemek elde değil istatistiğe bakıyorsun olumsuz etkiyor, insan da etkileniyor.

Sabriye: Kendime güvenimde azalıyor oyun kaybettikçe. Şu an kendime güvenim yok. Giridğim ilk potadan elenirim inşallah