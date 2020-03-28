Survivor’da Mert ile Barış arasında büyük kavga! Barış Gönüllüler’e geçti!

Survivor'da bu akşam yemek ve haftalık erzak ödülü yarışları yapıldı. İki takımın yarışmacıları da ödülleri kazanmak için büyük bir mücadele sergiliyor. Gecenin erzak oyunu sırasında ise Ünlüler takımından Mert ile Barış arasında büyük bir kavga yaşandı. Anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada iki yarışmacı da birbirinin üzerine yürürken, takım arkadaşları araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020’nin bu akşamki 29. bölümünde takımlar için önemli olan yemek ve haftalık erzak ödülü oyunları oynandı. Yarışmacıların tüm hünerlerini sergileyerek ödülü kazanmaya çalışması izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, yarışmacılar arasında zaman zaman tartışmalar da meydana geldi. Özellikle Mert ile Barış arasındaki kavga geceye damgasını vuran gelişmeler arasında yer aldı. İşte Survivor 2020’nin son bölümünde yaşananlar…

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu haftanın erzak ödülü Nohut,domates,patates,havuç ve yağ olarak açıkalndı. İki takım yarışmacıları da haftalık erzak ödülünün sahibi olabilmek için parkurda tüm gücünü kullandı. Heyecanlı anlara sahne olan erzak oyununda Ünlüler takımı Gönüllüler takımını 10’a 7’lik skor ile yenmeyi başardı ve erzağın sahibi oldu.

MERT İLE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor’da haftanın önemli oyunu olan erzak oyunu sırasında bench’te büyük gerginlik yaşandı. Ünlüler takımından Mert ile Barış arasındaki tartışma takım arkadaşlarının araya girmesi sonrası sona erdi.

Barış: Tanınmak için değil kazanmak için çıkıyoruz.

Parviz: Niye şey yapıyorsunuz? Bitirin.

Mert: Ne saçmalıyorsun Barış?

Barış: Mert bir git. Hadi çık git.

Mert: Ben kendi kendime bir şey söylüyorum. Sen niye üzerine alınıyorsun?

Barış: Sana sordum ben değil mi? “Çıkmak istiyor musun” diye.

Mert: Şu adamı susturun. Ersin susturun.

Ersin: Allah aşkına bir susun.

Mert: Kişisel algılama. Senin derdin mi var? Niye kişisel algılıyorsun?

Barış: Sen parkuru dene diye avantaja çık diye bi durum yok ama.

Mert: Sen mi deneyeceksin parkuru, ben deneyemeyeceğim peki?

Barış: Ben denemek için çıkmıyorum. Takım avantajı sağlansın diye çıkıyorum.

Barış: Ben sıkıldım seninle tartışmaktan.

Mert: Niye atlıyorsun o zaman? Atlama … ozaman.

Barış: Sıkıldım senden.

Mert: Senin var ya.

Barış: Gel. Sen kimi?

ÜNLÜLER’DEN GÖNÜLLÜLER’E TRANSFER!

Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımında Meryem’in sakatlanarak diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler takından Gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Barış, gönüllü olarak karşı tarafa geçmek istedi. Yarışmacıların da kabul etmesi sonrası Barış, Gönüllüler takımına transfer oldu.

Acun Ilıcalı: “Meryem sakatlığı yüzünden Survivor’a devam edemeyecek. Açıkçası çok önemli bir yarışmacıydı. Bence Gönüllüler takımı için kırılma anıydı. Çünkü sakatlık öncesi çok sayı alan bir yarışmacıydı ve Meryem sakatlanınca sizin mağlubiyet seriniz başladı.”

Acun Ilıcalı: ” Birazdan bir oylama yapacağız ve en çok oy alan yarışmacı Ünlülerden Gönüllülere geçecek. Herkes oy kullanacak”

Yasin: ” Mert ve grubu rahat edecek diye Barış’ın bizim gruba illa gelecek olması bizi rahatsız eden bir durum”

NİSA, PARKURDA SAKATLANDI

Gönüllüler ekibinden Nisa, erzak ödülü sırasında ufak bir sakatlık yaşadı. Parkurda kafasını çarpan Nisa, doktor kontrolü sonrasında oyuna geri döndü.