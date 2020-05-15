Survivor’da nefes kesen basketbol maçı! 1 kişi hariç tüm yarışmacılar ödülü kazandı!

Survivor'ın bu akşamki bölümünde Acun Medya ile Survivor 2020 takımları arasında basketbol mücadelesi yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı basketbol maçı teklifi bugün gerçekleşti. Nefes kesen mücadelede ödülü tüm yarışmacılar alırken sadece Mert ödülden faydalanamadı. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Her hafta perşembe akşamı anlat bakalım ve özel oyunların oynandığı Survivor 2020’de bu akşam basketbol maçı yapıldı. Gönüllüler yarışmacısı Barış’ın geçtiğimiz haftalarda konseyde Acun Ilıcalı’ya yaptığı basketbol maçı teklifi ile bu akşam karşılaşma düzenlendi. Acun Medya takımında, Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Esat Yontuç ve Doğa yer alırken Survivor 2020 takımında ise Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan mücadele etti. İki takımın heyecan dolu mücadelesinde karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Ödülü tüm yarışmacılara vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, Mert’in ise itirazından dolayı ödülden faydalanamayacağını duyurdu.

SURVİVOR’DA BASKETBOL HEYECANI

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, basketbol maçı nefesleri kesti. Acun Medya ile Survivor 2020 takımları arasındaki maç 19-19’luk skor ile berabere tamamlandı. Maçı anlatan sunucu Murat Ceylan, karşılaşmanın 19-19’a gelmesiyle birlikte mücadelenin berabere bitmesini teklif etti. İki takımın da kabul ettiği karşılaşma bu sonuç ile tamamlandı.

Maç içerisinde ise Mert, Acun Ilıcalı’ya kural ihlali yapıldığı söyledi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı ve kural ihlali olmadığı belirlendi. Ilıcalı, basketbol maçında tüm yarışmacıların ödülden faydalanacağını açıklarken Mert’in itirazının doğru çıkmaması nedeniyle ödülden yararlanamayacağını duyurdu. Böylece Mert hariç tüm yarışmacılar yemek ödülünü almış oldu.

ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI?

Survivor’ın 76. bölümü bu akşam da izleyenlere güzel anlar yaşattı. Sevilen oyunlardan Anlat Bakalım’ın oynandığı ve Ünlüler ile Gönüllüler’in karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf çekirdek ile film keyfi yaşayacaktı. Bu akşamki Survivor Anlat Bakalım oyununun galibi Ünlüler takımı oldu ve çekirdek film keyfi yaptı.