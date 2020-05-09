Survivor’da nefes kesen ödül oyunu! Sercan’ın Ardahan’a ‘Şaklabanlık yapma’ çıkışı ile ortalık karıştı!

Survivor 2020'nin bu akşamki 70. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar yarın oynanacak dokunulmazlık öncesinde yemek ödülü için büyük mücadele sergiledi. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı ödül oyununda, Sercan'ın Ardahan'a 'Şaklabanlık yapma' çıkışı gerginliği zirveye çıkardı. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu kim kazandı? İşte gecede yaşananlar...

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Bu akşam yayınlanan 70. yeni bölümde iki takım yarışmacıları ödül oyunu için parkurda mücadele etti. Son dört oyunu kazanan Gönüllüler takımı oyuna daha moralli çıkan taraf olurken, Ünlüler takımında ise gergin bir hava vardı. Yarışmacılar bu akşam Survivor’da yarın oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde yemek ve orman evi ödülü için ter döktü. Gecenin dikkat çeken olaylarından biri de, Sercan Yıldırım’ın Ardahan Uzkanbaş’a ‘Şaklabanlık yapma’ demesi üzerine yaşanan gerginlikti. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de bu akşam iki takım yarışmacıları orman evinde kalma ve et, patates yemeği ödülü için mücadele etti. Son haftalarda performansı yükselen Gönüllüler takımı oyuna iyi başlayan taraf oldu. Ancak Ünlüler takımı skoru 7-7’ye kadar getirdi. 9-8 Gönüllüler lehine olan oyunun son bölümünde ise Evrim ile Aycan yarıştı. Evrim’in son sayıyı almasıyla Gönüllüler takımı 10’a 8’lik skor ile ödülü kazanan takım oldu.

SERCAN İLE ARDAHAN ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK!

Bu akşam oynanan ödül oyunu sırasında yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Özellikle de Sercan Yıldırım ile Ardahan arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu. Sercan, Ardahan’ın sayı almasından sonra yaptığı sevinç gösterisine, ‘Şaklabanlık yapma’ şeklinde çıkış yaptı ve ortalık bir anda karıştı. Diğer yarışmacıların da araya girmesiyle iki isim sakinleşerek bench’lerine döndü.



