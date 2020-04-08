Survivor’da nefes kesen oyun! Ünlülerden müthiş geri dönüş!

Survivor'da bu akşam oynanan oyun nefesleri kesti. Açık arttırma ödülü öncesinde yapılan oyunda Gönüllüler takımı büyük farkla önde götürdüğü yarışı Ünlüler'in müthiş geri dönüşüyle 10'a 9'luk skor ile kaybetti. Yarışmadaki bu anlar ise adrenalin dolu anların yaşanmasına neden oldu. İşte Survivor'da gecenin oyunundan gelişmeler...

Survivor 2020’nin bu akşam oynanan oyununda iki takım arasındaki mücadele heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Açık arttırma ödülü öncesinde oynanan oyunda Ünlüler takımı yarışmacıları büyük bir efor sarfederek 8-2’den geri geldi ve mücadeleyi 10’a 9 kazanmayı başardı. Oyunu büyük fark varken kaybeden Gönüllüler takımında ise moraller bozuldu.

SURVİVOR’DA NEFES KESEN OYUN!

Survivor 2020’de bu akşam oynanan oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Gönüllüler takımının 6-1’e getirdiği oyun yine Gönüllüler takımı lehine 8-2’lik skora kadar geldi. Ancak Ünlüler takımı yarışmacıları tüm gücünü kullandı ve Survivor’da uzun süredir görülmemiş bir performans ile skoru 9-9’a kadar getirdi. Bayrak yarışına kalan oyunda Sercan-Aycan ikilisine karşı Nisa-Yasin karşılaştı. Mücadeleyi belirleyen sayı Aycan’dan geldi ve Ünlüler takımı 10’a 9’luk skor ile oyunu almayı bildi.

NİSA VE YASİN İSYAN ETTİ!

8-2’lik skordan oyunu kaybeden Gönüllüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Özellikle Nisa ve Yasin oyun sonrasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

NİSA’YI SERCAN’IN TESELLİ ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ!

Survivor’da bu akşam oynanan oyunu kaybeden Gönüllüler takımından Nisa büyük üzüntü yaşadı. Takım arkadaşlarının yanı sıra Ünlüler takımından Sercan’ın Nisa’yı teselli etmesi dikkat çekti.