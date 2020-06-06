Survivor’da nefes kesen sembol finali! İşte sembol finalini kazanan isim!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde sembol finali heyecanı vardı. Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel olarak karşı karşıya geldi. Sembol finalini kazanan isim İki hafta dokunulmazlık ve çeyrek finale yükselme fırsatı yakaladı. Peki bu akşamki (5 Haziran) Survivor 2020 sembol finalini kim kazandı?

Her gün ekranlara gelen ve büyük beğeniyle takip edilen Survivor 2020 yarışmasında bu akşam sembol finali mücadelesi oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak sembol ödülünü kazanmak için mücadele ettiği oyunda kazanan isim 2 hafta dokunulmazlık ve çeyrek finale çıkma şansını yaklayacağı açıklandı. İşte Survivor 2020’de sembol finalini kazanan isim…

SURVİVOR’DA SEMBOL FİNALİ HEYECANI!

Bu akşamki yeni bölümde, sembol finali oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar bireysel olarak sembol ödülünü almak ve 2 hafta dokunulmazlık ile çeyrek finale adını yazdırmak için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Berkan, Elif, Sercan üçlüsünün final aşamasına önde gelen isimlerden olurken, rakiplerini eleyerek sembol finali oyununda finale kalan isimler Berkan ile Elif oldu. Berkan ile Elif’in karşılaştığı sembol finalini Elif kazanmayı başardı. Böylece Elif önümüzdeki iki hafta elenemeyecek. Elif ayrıca çeyrek finale çıkan ilk isim oldu.

YASİN İLE SERCAN ARASINDAKİ GERGİNLİK KISA SÜRDÜ

Dün akşam fragmanda yayınlanan görüntüler çok konuşulmuştu. Atışlar sırasında Sercan'ın sözleri Survivor Yasin'i kızdırdı. Bu sözlere Yasin “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” dedi. Survivor Sercan ise Yasin'in bu sözlerine sert tepki verdi ve “Gel döv. Hadi gel döv o zaman” dedi. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı. Sonrasında ise Survivor Yasin “Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için” diyerek Sercan'a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.