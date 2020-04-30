Survivor’da nefes kesen voleybol maçı! Maç sonrası Evrim ve Nisa büyük şok yaşadı!

Survivor 2020'de bu akşam Acun Medya ile Survivor 2020 yarışmacıları arasında voleybol maçı oynandı. Nisa ile Evrim karşısında Acun Ilıcalı, İrem Kanan yer aldı. Başa baş geçen mücadelede Evrim Keklik maç sonunda büyük şok yaşadı. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, voleybol maçı geceye damgasını vurdu. Acun Ilcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı mücadele etti. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmayı Acun Medya’nın kazanması sonrasında Evrim, maçı kaybetmelerine oldukça üzüldü. İşte Survivor 2020’de bu akşamki voleybol maçından görüntüler…

NEFES KESEN VOLEYBOL MAÇINI ACUN MEDYA KAZANDI!

Bu akşam iddia üzerine oynanan voleybol maçı nefesleri kesti. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisi karşısında Evrim Eklik-Nisa Bölükbaşı mücadele etti. 3 set üzerinden oyanan voleybol maçını kazanan takım 3-2’lik galibiyet ile Acun Medya oldu.

Voleybol geçmişiyle bilinen Evrim Keklik maç sonunda kaybetmenin üzüntüsü ve şaşkınlığını yaşadı. Tüm yarışmacılar Acun Medya’yı desteklerken sadece Survivor 2020 ekibini destekleyen Cemal Can oldu. Maç sonunda Acun Ilıcalı, kadın yarışmacılara jest yaparak ödülü paylaşabilecekleri teklifinde bulunsa da Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı ödülü kabul etmedi.