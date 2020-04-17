Survivor’da Nisa ve Sercan aşkı başladı mı?

Survivor’da Nisa ve Sercan aşkı başladı mı?

Survivor 2020'de aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Nisa ile Sercan arasında yakınlaşma dikkat çekti. Ödül oyunu sırasında parkurdan ayrılan Nisa ve Sercan herkesten uzaktan baş başa sohbet etti.

Nisa Bölükbaşı ile eski milli futbolcu Sercan Yıldırım arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşındı. Sercan’ın Gönüllüler takımdaki Nisa’ya olan davranışları aşk dedikodularını ayyuka çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan’ın Nisa’ya yaptığı yemek jesti dikkat çekmişti.

“NİSA’YA KIYAMIYORUM”

Nisa’nın cheescake için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek ‘Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin' demesi ilgiyle takip edildi. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanında ise iki ismin yakınlaşması ekranlara yansıdı.

Sercan’ın ödül oyunundaki mola esnasında Nisa’ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı.

Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili koyu bir sohbete girdi. Sercan’ın “Tabi bir de Survivor’dayız. Sonuçta bir şeyin içersindeyiz” sözleri dikkat çekti.