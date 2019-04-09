Survivor’da ödül oyunlarını hangi takım kazandı? “Survivor’ın kara kaplı sayfaları açıldı” | İşte iki ödül oyununu kazanan takımı…

Survivor’da ödül oyunlarını hangi takım kazandı? “Survivor’ın kara kaplı sayfaları açıldı” | İşte iki ödül oyununu kazanan takımı…

Survivor nefes kesen mücadelelere tanıklık ediyor! Türk ve Yunan takımlar, Siyah ve Beyaz takım olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Seda'nın kurduğu Beyaz takım oyunları üst üste alınca Katerina Dalaka, yaşadığı hayal kırıklığını itiraf etti. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor’da Yusuf ve Hikmet’in tartışmaları bitmek bilmiyor. Seda, takım kurarken Dalaka’nın yaptığı büyük hatayı açıklıyor. Sabriye ise her zaman olduğu gibi oyunlarda yenilip tartışma çıkararak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNLARINI HANGİ TAKIM ALDI?

Sude: Konseyde ismimi görmek şaşırtmadı. Duygusal davranılıyor. Geldikleri günden beri duygusal değil performansa bakacağım diyorlar. Beni yazmaları çok saçma. Yusuf’a diyecek bir şeyim yok. Atakan, Yusuf ne derse onu yapıyor. Atakan bana kukla demişti. En büyük kukla Atakan. Yusuf’un kuklası.

Melisa: Kardeş kardeşe potadayız. Emre’yi yazacaklarına emindim. Emre’yi yanlarına alıp Sude’yi yazdılar. Orada olmayı hak etmediğimizi düşünüyorum.

SABRİYE YİNE GÜLDÜRDÜ

Nikos: Sude en iyi kadın oyunculardan biri.

Bora: Çıkan isimleri özellikle Sudeyi duyduğumda içim içimi yedi. Sude 4 hafta en iyi oyuncu oldu.

Seda: Bence Survivor’ın kara kaplı sayfaları açıldı.

Katerina: Karşı tarafta maskeler düştü. Ben bu diziyi izledim gerçek değil. Birkaç oyun kaybedip acıktıklarında dokunulmazlığı kaybettiklerinde işler değişecek.

YUSUF İLE HİKMET’İN TARTIŞMALARI BİTMEK BİLMİYOR

ÖDÜL OYUNLARIN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Murat: Dominikte yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Bugün sizi çığırından çıkaracak bir ödül var. Ödülünüz karışık pizza.

Siyah Takım: 9 Beyaz Takım: 10

Katerina: Bir kez daha kaynağa ulaştık ama su içemedik. Herkes kendinden sorumlu. Umarım bu durum değişir. Psikolojimiz her gün tokat yemeyi kaldırmıyor.

Yusuf: Sürekli Hikmet tarafından bir kışkırtma var. Canımı çok sıkıyor bu durum. Karşımda 30-35 yaşında bir adam var örnek olması lazım.

Tony: Seda adil, kimseyi ayırmıyor herkese eşit davranıyor.

Acun: Dominikte önemli bir ödül oyunu. Survivor’ı tam anlamıyla yaşayan bir Siyah Takım var. Ödülünüz çay eşliğinde mükellef bir kahvaltı.

Yusuf: Kötü bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bugün şeytanın bacağını kıracağım.

Emre: Çok öfke doluyum bayadır oyun kaybettik.

Dalaka: Bugün çok olumlu uyandım.

Seda: Doğru takım seçtiğimden eminim. Ben Dalaka’nın yerinde olsam Hikmet’i alırdım, Atakan’ı almazdım. Duygusal davranmadığım için mutluyum. Ufak hatalar büyük ödülleri kaybettirir.

Siyah Takım: 10 Beyaz Takım: 5