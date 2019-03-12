Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde ödül oyunları oynandı. Yarışmacılar karınlarını doyurmak için kıyasıya rekabet etti. Türk takımı son zamanlarda iki gruba ayrılmış bu durumda. Bu nedenle tartışmalar bitmek bilmiyor. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor’ın son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar dostluk yarışı yaptı ve kıymalı börek için yarıştı. Yarışma sırasında gülümseten anlar yaşandı. Sabriye ilk kez başarılı yarışmacı Katerina Dalaka’yı yendi ve ilginç açıklamalarına yenisini ekledi.

Hikmet: Sabriye’nin performansı çok kötü. Arada sayı alabiliyor ama bozuk saat bile günde iki kez doğru gösterir.

Melisa: Sabriye isteyince yapabilecek biri. Dobra ve saf bir insan. Çok çabuk parlıyor. Sabriye’yi enkaz olarak değerlendirenler var bence öyle değil.

Acun: Yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Ödülünüz kola ve karnıyarık.

Türkiye: 10 Yunanistan: 3 | Ödül Türk takımın oldu.

Yusuf: Adadaki sorunları yansıtmadığımız için kazandık.

SABRİYE: DALAKA’NIN DALAĞINI ALDIM

Sabriye: Dalaka’nın dalağını aldım. Ondan oyun alınca motivasyonum daha iyi oldu.

Melisa: Şeytanın bacağını kırdım, oyun alabildim.

Bora: Birkaç güne yağmura maruz kaldık. İki arkadaşımız sadece kendi barakalarını yaptılar bizim tarafımızı yapmadılar. Hakan söyleyince şok oldum.

Murat: Arkadaşlar dostluk oyununa hoşgeldiniz. Ödülünüz çıtır çıtır sıcacık kıymalı börek yiyecek.

Bora: Tansiyon duruldu. Gene bir dostluk oyunu, kaybedersem bakacağım iyi dostlar biriktirmiş miyim?

Dimitra, Melissa, Okay, Tony

Tony ödül için Bora’yı seçti.

Dimitra ödül için Sude’yi seçti.

Melisa ödül için Afroditi’yi seçti.

Okan ödül için Panagotis’i seçti.