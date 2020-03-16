Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Bıçak kemiğe dayandı!

Survivor'ın 21. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı yemek ödülünü kazanabilmek için kıyasıya mücadele sergilerken Gönüllüler takımı açlık nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor yarışmasında bu akşam ödül oyunu yarışları düzenlendi. Survivor’da bu akşam ilk ödül oyunu çikolata barları için yapıldı. İkinci ödül oyununda ise yarışmacılar köfte patates yemek ödülünü kazanabilmek için mücadele etti. Son yarışları kaybeden Gönüllüler takımı yarışmacıları açık nedeniyle zor günler geçirirken, yemek ödülünü kazanabilmek için büyük bir çaba sarf etti. Peki Survivor’da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 21. bölümünde bu akşam iki ödül oyunu oynandı. İlk ödül oyunu çikolata barları olurken, ikinci ödül oyunu ise köfte patates kızartması oldu. İlk ödül oyununu 10’a 5’lik skor ile Ünlüler takımı kazanırken, ikinci ve büyük yemek ödülünü de 10’a 7’lik skor ile Ünlüler takımı kazanmayı başardı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI!

Son 7 oyundur yarış kazanamayan Gönüllüler takımı açlıkla sınanıyor. Gönüllüler takımında başta Yasin, Evrim ve Ardahan açlık nedeniyle isyan etti. Yarışmacılar artık oyunları ve yemek ödüllerini kazanmak istediklerini dile getirdi.

ARDAHAN: AĞLAMA KAMPINA DÖNDÜK!

Gönüllüler takımından Ardahan, ‘Ağlama kampına döndük, burası dingonun ahırı değil’ ifadelerini kullandı.

Ardahan: Birazdan bir ödül oyunumuz var, lakin son 7 oyundur ödül oyunlarını kazanamıyoruz. Moralimiz çok bozuk, mental olarak çökmüşüz, içimizde sıkıntılar var.

Ağlama kampına döndük, 0-7 yaş grubu çocukları öğütme kampı gibiyiz. Kim ağlayacak kim ağlamayacak bilmiyoruz.