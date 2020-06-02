Survivor’da ortam gerildi!
Survivor 2020’nin 2 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde iletişim ödülü ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak.
BARIŞ ÇILGINA DÖNÜYOR
Gönüllüler takımından Barış ile Evrim arasında tartışma yaşanıyor. Evrim’in “Sen ne zaman oynayacaksın? Haydi bir oyna artık” sözleri üzerine Barış çılgına dönüyor. Eline matarayı alarak Evrim’e doğru kaldıran Barış, “Beni delirtme. Sakatım sakat” diye bağırıyor. Araya giren Yasin ise Barış’ı Evrim’in yanından uzaklaştırıyor. Barış ise mataraya yere fırlatıyor.