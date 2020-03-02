Survivor’da rekabet kızıştı! Eleme adayı belli oldu! Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da günler ilerledikçe heyecan artıyor. Açlıkla mücadele eden Ünlüler takımı son olarak ödül oyununu kazanarak dokunulmazlık oyununa moralli bir şekilde çıktı. Gönüllüler ise Yasin’in yakaladığı balıklar ile dokunulmazlık yarışı öncesinde enerji depoladı. Peki Survivor’da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Dominik adasındaki heyecan dolu dokunulmazlık oyununda Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele nefesleri kesti. Ada konseyinin yapılacağı gecede dokunulmazlık oyunlarındaki başa baş geçen mücadeleler dikkat çekti. Dokunulmazlık ödülünün ardından eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ada konseyi öncesinde yemek ödülü için mücadele eden yarışmacılar arasında başa baş mücadeleler dikkat çekti. Oyunun bir etabında Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Ardahan eşleşti. Kadınların yarıştığı kısımda atışları Ersin ve Ardahan yapacaktı. Ardahan atışa önce gelip iki tane küpü devirdi. Fakat Ersin, sonradan yetişip üçünü birden devirdi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Ardahan'ın daha önce küpü devirdiği belirlendi ve puan Gönüllülerin oldu.

Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunlarda yemek ödülü oyununu Ünlüler takımı kazandı.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunlarda yemek ödülü oyununu Ünlüler takımı kazandı. Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da bu akşam yapılan dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Ünlüler takımından bir kişi eleme adayı oldu. Ada konseyinde düzenlenen oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı Derya Can olarak belirlendi.

“BURADA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI BİLE OLURUM”

Survivor 2020 yeni bölümde yarışmanın renkli yarışmacısı Yasin, yine ilginç açıklamalar yaptı. 1 Mart 2020 Survivor 10. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, lahmacun ödülü için nefes kesen bir mücadeleye girişti. Sonunda ödülü kazanan takım Ünlüler oldu. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, yarışmacılara söz verdi. Her gün farklı bir avatarla ortaya çıkan Yasin, “Survivor 2-3 sene sürse ve bende burada olursan belediye başkan adayı bile olurum” dedi.