Survivor’da sakatlanan Sercan Yıldırım yerden kalkamadı

Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kafasını çarpan Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı. Yarışmacıların ve sağlık ekibinin müdahale ettiği Sercan sonrasında oyuna kaldığı yerden devam etti.

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken son bölümde yaşanan sakatlık başta yarışmacıları olmak üzere tüm seyircileri korkuttu. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Yasin ile yarışan Sercan kafasını vurmasının ardından acı içerisinde bağırdı.

SURVİVOR'DA SERCAN YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Survivor'da Yasin’le yarışan Sercan parkurda çok kötü bir darbe aldı. Heyecanın yükseldiği yarışta Sercan bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an sonrası kafasında sakatlandı, ardından Sercan’ın çığlığı tüm adayı inletti. Yerde yatan Sercan, doktor ekibinin müdahalesi sonrasında yeniden oyuna devam etti.