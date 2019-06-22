Survivor’da sembol oyununda final yarışmacıları belli oldu! Ödül oyunun hangi takım kazandı?

Survivor’da sembol oyununda final yarışmacıları belli oldu! Ödül oyunun hangi takım kazandı?

Survivor'da 30 Haziran'da yapılacak büyük finale doğru giderken yarışmacılar her şeylerini oyun parkurunda sergiliyor. Adını finale yazdırmak isteyen Türkiye'den katılan erkek yarışmacılar sembol oyunu yarı finaline çıktılar. Kazanan isim finalde doğrudan finale yükselen Seda'nın rakibi oldu. Ödül oyununda ise her zamanki heyecanın üst düzey olduğu oyunda durum 9-9'a gelince, bayram yarışına gitti. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor’da finale adım adım yaklaşırken finale yükselecek yarışmacılar oynana sembol oyunu yarı final oyunu ile belirlendi. Tek kadın yarışmacı kaldığı için doğrudan Seda finale yükselirken, erkekler kıyasıya mücadele etti. Ödül oyunu da Siyah ve Beyaz takımın son ana kadar mücadelesine sahne oldu. Bölüme damga vuran isim ise kaybetti yarış sonrası sinirden çılgına dönen Bora oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR SEMBOL OYUNU

Murat: Yarı final sembol oyunlarına hoş geldiniz. Survivor’un en önemli oyunlarından biri oynanacak bugün. Bugün iki finalist belli olacak. İlk kadın finalistimiz Seda oldu. Başka kadın Türk yarışmacı olmadığı Seda ilk finalist olmayı başardı.

Okay: Son 5 kişiyiz hepmiz hayallerine gitmek istiyor. Finale gitmek için yarışacağız.

Yusuf: En önemli oyunlardan biri bugün oynanacak. Hepimizin emeği var burada, umarım sakatlık olmadan tamamlarız.

Sembol finaline Yusuf kaldı. Yusuf finalde Seda ile rakip oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Survivor’daki son önemli oyunlarından birine hoşgeldiniz.

Yusuf: Aslında başlarda bocaladı, ardından çok iyi bir performans sergiledik. Son dönemde yeniden bir düşüş görüyoruz ama bu dönemde ödüllerde büyüdü. Eğer kazanırsak yeniden iyi dönemlere dönebiliriz.

Bora: Sona yaklaşmışken, dokunulmazlıklarda çok iyi performans sergiledik. Ödül oyunlarından yararlanmaya başladık, son ödül oyunlarını kazanmak istiyoruz.

Survivor ödül oyunun Beyaz takım oldu.

Beyaz: 10 – Siyah: 9



BORA YARIŞ SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

Survivor ödül oyununda Yusuf ile Bora arasında büyük heyecana sahne olan bir çekişme yaşandı. Bora iyi başladığı atışlarda, son küpü bir türlü düşüremeyince Yusuf sayıyı almayı başardı. Bora, bu yenilgi sonrası adeta çılgına döndü.

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Nikos: Artık sondayız. Ödül oyunlarının sonu geliyor ve gerçekten güzel ödüller sunuluyor. Geriye kalan tüm ödülleri Beyaz takım ile birlikte kazanmak istiyorum.

Yusuf: Bu aralar motivasyonumuz çok düşük, yeniden yükselmemiz için ilk oyunu kazanmamız gerekiyor.

Bora: Artık ödüller büyüdü. Bunlardan Siyah takımın yararlanmasını istemiyorum.