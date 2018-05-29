Survivor’da sembolü kim kazandı?

Survivor'da final yaklaşıyor. Gönüllüler ve Ünlüler takımında altışar kişi kaldı. Son bölümde sembol oyunu oynandı. Sembolleri toplayan yarışmacılar Kıbrıs'a gitmek için kıyasıya mücadele etti. Bu hafta kadınlarda Damla, erkeklerde Hilmi Cem sembolün sahibi oldu. İşte Survivor'un son bölümünden ayrıntılar...

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Survivor’da final yaklaşırken hesaplar değişiyor. Son bölümde Gönüllüler takımından Yağmur elenmişti. Yağmur’un en yakın arkadaşı Hakan ise durumu şöyle yorumladı: “Bana saldırmaya korktukları için yakınlarımı yolladılar. Funda, Cumali ve Yağmur’u yolladılar. Beni daha çetin günler bekliyor. ”

Hakan’dan Nagihan’a: Biz ayrı ayrı iki kişiyiz ama bizi eve göndermek isteyen 4 kişi var.

Nagihan: Bize ateş edecekler bundan hiç şüphem yok. Kıbrıs’ı hak ediyoruz. Onlardan daha çok hak ediyoruz. Dün akşam çok uzun ve gergin bir konseydi. Adem ve Turabi konseyi oldu. Elemenin önüne geçti.Konseyde elenen Yağmur oldu, şok oldum. Mustafa’nın gitmesini bekliyorduk. Yağmur çok güçlü potalardan çıkmıştı.

Hakan: Yeni gelenlerin de Anıl’ın da hedefi benim. Bana saldırmaya korktukları için yakınlarımı yolladılar. Funda, Cumali ve Yağmur’u yolladılar. Beni daha çetin günler bekliyor. Ben çizgimi bozmadan yoluma devam edeceğim. Adadaki arkadaşlarımı seviyorum ama onları elemek için elimden geleni yapacağım.

Ümit: Onlar bir arkadaşlarını kaybetti. Bizim de cenaze ortamından farkı yok. Keyifsisiz.

Adem: Yine tatsızlık yaşandı. Birisi beni bastırmaya çalşınca kendime engel olamıyorum. Ben onun için büyük bir engelim. Beni geçerse şampiyon olacağını düşünüyor.

Merve: Değişik bir insan. Kışkırtmayı çok iyi biliyor. Adem’in bam teline bastı bastı. Benim de bam telime basılsa üstüne giderim. Turabi’nin de kötü sözler söylediğini herkes biliyor.

Turabi: Göğüs göğüse çarpışırız sandım ama belden aşağı çirkin bir kavgaya dönüştü. Bir de Merve var ortalığı karıştıran çay kaşığı gibi.

ERKEKLERDE SEMBOLÜN SAHİBİ: HİLMİ CEM

Alp: Sembol oyununa hoş geldiniz.

Hakan-Turabi: Turabi kazandı

Hilmi Cem-Adem: Hilmi Cem kazandı

Ümit-Murat: Murat kazandı

Mustafa-Anıl: Mustafa kazandı

Murat-Turabi: Turabi kazandı

Hilmi Cem-Mustafa: Hilmi Cem kazandı

Hilmi Cem-Turabi: Hilmi Cem kazandı

KADINLARDA SEMBOLÜN SAHİBİ: DAMLA

Merve-Nagihan: Nagihan kazandı

Damla-Sema: Damla kazandı

Nagihan-Damla: Damla kazandı