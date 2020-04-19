Survivor’da Sercan korkuttu! İşte Sercan’ın sakatlandığı an!

Survivor 2020'nin bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında Sercan Yıldırım sakatlık yaşadı. Parkurdaki engellerden geçerken sakatlanan Sercan büyük acıyla yere yığıldı. Sercan'a doktor ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye götürüldü. İşte Survivor'da Sercan Yıldırım'ın sakatlandığı o anlar...

Survivor’da bu akşam Sercan Yıldırım’ın sakatlığı büyük korkuya neden oldu. Yarışma esnasında parkurdaki engele çarpan Sercan Yıldırım bel bölgesinden sakatlandı. Acı ile yere yığılan Sercan Yıldırım’a ilk müdahale Survivor doktoru tarafından yapıldı.

Sercan’ın sakatlığı tüm yarışmacıları korkuturken, ambulansla hastaneye götürüldü. Acun Ilıcalı Sercan’ın sakatlığı sonrasında açıklamalarda bulunarak tedavisi ardından son durumunu paylaşacağını ifade etti. İşte Sercan Yıldırım’ın korkuttuğu o anlar…

SERCAN YILDIRIM KORKUTTU!